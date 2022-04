Eva Burešová se v lásce několikrát spálila: Bývalý partner ji opustil po porodu

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová je už bezmála dva roky šťastně zadaná s šéfkuchařem Přemkem Forejtem, se kterým dokonce čeká miminko. Vedle svého partnera naprosto září a je až pohádkově zamilovaná, byly ale doby, kdy jí právě láska dělala vrásky. Než se poznala s Přemkem, na vlastní kůži pocítila, jak tíživá může být velká zrada.

Herečka Eva Burešová by v současné době snad nemohla být šťastnější, neboť má snad vše, po čem kdy toužila. Milujícího partnera po svém boku, šikovného syna Nathaniela, který jí dělá samou radost, a k tomu všemu je v požehnaném stavu a Přemkovi Forejtovi za pár měsíců porodí syna nebo dceru. Aby toho nebylo málo, má skvělý vztah i s Přemkovou dcerou z předchozího vztahu, Stellou.

Po spokojené rodině toužila už dávno a v jeden čas se jí to i málem podařilo. Když se totiž před lety dala dohromady s hudebníkem Michaelem Krásným, se kterým později otěhotněla a přivedla na svět krásného syna Nathaniela, vypadalo to, že jejich láska vydrží. To se ale nestalo. Hudebník dal totiž před synem přednost kariéře.

Velká láska skončila náhle

Vztah Evy Burešové a Michaela Krásného byl harmonický. Skvěle si rozuměli a měli hodně společného. Všechno vypadalo pohádkově do doby, než se jejich syn Nathaniel narodil. „Byli jsme nejlepší kamarádi. Jenže po narození syna to partner přestal zvládat,” nechala se před lety slyšet Burešová v rozhovoru pro Expres. „Nečekala jsem, že by něco takového mohlo přijít,” dodala ještě herečka, pro kterou byl krok partnera pochopitelně velkou zradou. A co víc, otec o syna zpočátku ani nejevil žádný velká zájem.

To se naštěstí po čase změnilo a Michael Krásný se k synovi začal zase naplno hlásit. „Když má Míša čas a pracuje v Praze, tráví se synem maximum času. Myslím, že jsme nejlepší bývalí partneři vůbec,” prohlásila před dvěma lety herečka, která je pochopitelně ráda za to, jaký má Nathaniel vztah ke svému tatínkovi, a bývalému partnerovi podle všeho odpustila.

Místo lásky raději přátelství

S rozchodem se Eva Burešová dlouho nemohla vyrovnat a na nějakou jinou lásku neměla ani pomyšlení. Pak se ale v projektu Roztančené divadlo seznámila s tanečníkem Matyášem Adamcem a okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra. Vztah vydržel rok, herečka Matyášovi dokonce představila i svého syna, nakonec se oba dohodli, že bude lepší, když nadále zůstanou jen přáteli. A jen pár měsíců na už krásku uhranul šéfkuchař Přemek Forejt. Slovo dalo slovo a krásný pár byl na světě. Eva Burešová je zdárným příkladem toho, že někdy zkrátka musí člověk projít několika neúspěšnými vztahy, než najde tu pravou lásku.