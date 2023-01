Eva Burešová ukázala nadupaný dekolt: Na nové fotce je sexy jako nikdy předtím

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Eva Burešová v posledních dnech na sociální síti sdílela hlavně snímky týkající se její práce, tentokrát ale svým příznivcům nadělila fotografii zcela jiného rázu. Vyfotila se totiž ve skvostných červených šatech, které dávaly vyniknout její dokonalé postavě i dalším přednostem. A rozhodně bylo na co koukat.

Krásná herečka a zpěvačka Eva Burešová se nedávno na jednom pódiu objevila s Helenou Vondráčkovou a jejich společné vystoupení si náramně užila. Se svými pocity se svěřila svým fanouškům na sociální síti a k příspěvku připojila sexy snímek, na kterém pózuje v krásných červených šatech. A je na výsost jasné, že více než text, ve kterém Burešová chválila ikonu české pop music, zaujala její příznivce právě fotka.

Poprvé

„Včera to byl nádherný zážitek! Je to vždy úžasné, když si naše legendy všímají dalších generací a jakkoliv je podpoří. S Helenou jsme se potkaly pracovně už několikrát, ale na jednom podiu s kapelou jsme stály poprvé. Bylo to pro mě nádherné a velmi inspirující,” napsala Eva Burešová k příspěvku.

„Paní Helena Vondráčková byla okouzlující, milá a nádherná. Včera z ní šlo tolik krásné energie, kterou předala všem divákům, kteří naprosto narvanou Lucernu roztancovali na všechny Helenky hity. Tak tohle si v sobě ponesu dlouho. Helena Vondráčková je prostě diva,” dodala ještě.

Velký návrat

Eva Burešová se po narození syna Tristana vrátila poměrně rychle do pracovního zápřahu. Kromě koncertování se znovu objeví i před kamerou. Už na začátku příštího roku by se totiž měla podle webu ctidoma.cz vrátit do seriálu ZOO, kde ztvárňuje postavu Viky Janečkové. Herečka si po porodu dala na nějaký čas od natáčení pauzu, teď už je ale připravená opět vstoupit do děje. A diváci mají velkou radost. „Jsem moc ráda, že se vrací. Bez ní to nebylo ono,” napsala na sociální síti jedna z divaček. Eva Burešová byla jednou z hlavních hvězd seriálu, a tak je jasné, že se její příznivci jejího návratu nemohou dočkat.