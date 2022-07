Zvládnu být maminkou dvou dětí? Eva Burešová se svěřila s obavami z rodičovství

Zdroj: FTV Prima

Poslední natáčecí den před porodem si prožila Eva Burešová alias seriálová Viky. Nastal tak čas, kdy se bude připravovat na příchod miminka a natáčení seriálu ZOO musí jít na chvíli stranou. Diváci ale o svoji oblíbenou postavu Viktorii Janečkovou rozhodně nepřijdou. Eva bude v natáčení pokračovat, hned jak jí to mateřské povinnosti dovolí.

Dotočily se poslední scény v baru a na pár týdnů Eva odloží kostým Viky i Lady X. Pro tuto chvíli ji totiž čeká jiná role – role dvojnásobné maminky. „Jsem dojatá. Vůbec jsem žádnou rozlučku nečekala, protože jsem měla skončit dřív. Dnešní natáčecí den jsem tu ani neměla být, ale bylo potřeba ještě dotočit nějaké důležité obrazy, bez kterých by to nešlo,“ neskrývá dojetí Eva Burešová, která na chvíli sice zmizí z ateliéru, ale nikoli ze seriálu. „Je to hezké, člověk ví, že ho tu mají rádi, a o to víc se těším, až se vrátím. Teď mě čeká hlavně odpočinek, na který se těším moc, ale vím, že mi práce bude chybět,“ přiznává herečka, která prozrazuje, jak to s její postavou bude dál. „Diváci o Viky nepřijdou, je to oblíbená postava. Je hezky napsaná, a tak jsme ji v ději nechali. Bude se objevovat prostřednictvím telefonů a pro mě to bude nesmírně zajímavé. Už jsme něco zkoušeli natočit, partner mi doma pomáhá s texty, nahazuje je a já točím. Budeme mít asi nový společný koníček,“ prozrazuje Eva.

Její slova potvrzuje i Lenka Hornová, ředitelka obsahu televize Prima: „Diváky rozhodně o postavu Viky ani její příběh nepřipravíme. Evu čekají krásné mateřské povinnosti, ale to neznamená, že pro ni seriál skončil. Máme natočeno dostatek dílů dopředu, ve kterých Eva bude, a zároveň jsme se domluvili i na způsobu, jak budeme pokračovat v natáčení. Viky tak bude nadále v každém dílu seriálu ZOO, o to se diváci nemusí bát.“

Eva Burešová tak po posledním dni utřela slzy dojetí, naložila dárky do auta a vyrazila domů. „Teď se těším na to, že budu hodně spát. Posledních pět let bylo dost náročných, a to těhotenství k tomu…“ O tom, že se se všechno kvapem blíží, Eva přemýšlí a věří, že nakonec všechno dobře dopadne. „Pořád si říkám, že to bude fajn, jindy ale zase, jestli zvládnu být maminka dvou dětí. Jak se stane, že začnu milovat dvě děti najednou? Pět let dostával veškerou lásku jen Nathánek. Nevím, jaké to bude, ale nesmírně se na to těším.“

