Eva Burešová nechala nahlédnout do ložnice: Zrcadlo naproti posteli odhalilo vše

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka a herečka Eva Burešová si užívá rodinnou pohodu plnými doušky. Na svých sociálních sítích často sdílí fotografie ze šťastné domácnosti, nyní dokonce nechala nahlédnout do partnerské postele.

Eva i její partner kuchař Přemek Forejt často hovoří o tom, jak je pro ně jejich láska i rodina důležitá. Ještě před narozením společného potomka Tristana se stihli přestěhovat do vysněného domu na vesnici. Perfektní zázemí si nemohou vynachválit, velmi brzy si vybudovali i hezké sousedské vztahy. Život mimo ruch velkoměsta šťastné rodince viditelně prospívá.

Rodinná idylka

Půvabná brunetka se pochlubila společnou rodinnou fotografií přímo z postele. Snímek je pořízený z větší dálky a naproti zrcadlu. Tímto způsobem focení tak Eva zabránila tomu, aby šlo vidět do obličeje jejím dětem, a to hlavně mladšímu synovi. Právě vzhled Tristana vyvolal nedávno v jedné ze sledujících Forejta přehnané emoce. Slavný kuchař na svém Instagramu sdílel fotografii, na které chová syna na klíně a přitom hladí fenku Nairobi. Snímek je ovšem oříznutý tak, že ani jednomu z nich není vidět do obličeje. „To už je přehnaně trapné a nudné. Kusy čehosi… Jiné celebrity se za své děti nestydí, holt nemají důvod ani strach svoje děti ukázat. Nemají holt příšerky. Celkově trapas a nuda dávat like rukám a podobným kusům těl na fotkách. To si like fakt nezaslouží, tyhle fotky o ničem,“ pustila se do kuchaře kvůli fotografii jedna z jeho sledujících. Komentář tohoto typu nebyl u příspěvku Přemka zdaleka jediný. „Proč neukáže malého? To už tam nemusíte dávat nic…jiní se dětičkama chlubí a vy je schovávate,“ napsala další ze zvědavých žen.

Tristan jako tajemství

Forejt se k ani jednomu z komentářům nevyjádřil. Do boje s negativními ohlasy se vydala místo něj jeho milovaná partnerka Eva. Ta na hejty sledujících odpověděla novým příspěvkem. K fotografii, na které je se svým starším synem v kuchyni, napsala jednoduché vysvětlení. „Přišel mi dotaz, proč toho nejmladšího rytíře už neukážeme. Odpověď je vlastně jednoduchá. To víte, že bych vám ho ráda ukázala. Ale je to to jediné tajemství, které nikdo nemůže vyzradit za nás, a tak si ho ještě nějakou dobu necháme,“ uvedla. Hvězda primáckého seriálu ZOO se u svého příspěvku dočkala většího pochopení než její partner. „Tvoje děti, tvoje rozhodnutí, kdy je ukážeš světu. Všechno má svůj čas,“ napsala k fotce jedna z chápajících komentujících.