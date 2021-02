Empatická Eva Burešová: Kvůli čemu zažívá velkou bolest?

Eva Burešová je v posledních několika letech snad všude, prý se setkala i s názorem, že její učitelka ze základky se bojí otevřít ledničku, aby na ní Eva nevyskočila i odtamtud. Burešová se tomu ale směje a tvrdí, že ji rozhodně každý nezná.

Eva Burešová má jedno z nejaktivnějších období ve svém životě. Nejen, že se stará o tříletého syna Nathaniela, ale navíc hraje hlavní roli i v oblíbeném seriálu Slunečná, což jí také zabírá moře čase. No a když se do toho přidá čas strávený se svým novým přítelem, žádné volno herečka prostě nemá.

Přesto si nestěžuje a klidně by si nějakou tu aktivitu na své bedra ještě přidala. Jak o sobě říká, je velmi akční a energický člověk, který nenávidí nudu. Jejím snem je proto zúčastnit se StarDance, kam se tak trochu chce sama nacpat.

"Prosím, kdyby někdo vypadl, tak já tady jsem a čekám. Já mám i taneční boty, vůbec mi je nemusíte kupovat. Já mám dvoje i na standard i na latinu. A umím se sama líčit!" prozradila v pořadu Extra Host.

Vztah se slavným kuchtíkem

Kromě toho se také vyjádřila ke svému vztahu se slavným kuchtíkem Přemkem Forejtem, který se prý vůbec nesnažila tajit, jen prostě neměla potřebu se s ním veřejně chlubit.

"Já jsem jako neměla v plánu ten vztah tajit. Nebo ani jsem to neříkala, když se mě někdo zeptal, jestli jsem zadaná nebo s kým chodím, tak jsem samozřejmě řekla okamžitě jeho jméno. Já jsem chtěla jenom čas, abychom se s Přemkem mohli poznat, zjistit jestli to má smysl, nebo ne a pak klidně bychom šli na veřejnou akci. My bychom určitě dali fotku ven, protože, taky to chceme, taky chceme, aby každej věděl, že se máme rádi, že jsme tu spolu, že jsme se našli, a že to je hezký. Ale chtěla jsem to zveřejnit sama," svěřila se také v talk show Extra Host.

Eva je empatická bytost, která sdílí smutek cizích lidí a bohužel se na ně nechtěně umí napojit až tak, že je jí fyzicky zle. Jak sama přiznává, těžko se jí s tím žije a snaží se s tím pracovat.

Cítím fyzickou bolest cizích lidí

"Seděla jsem vedle člověka a cítila jsem jako fyzicky jeho bolest. A to bylo strašný. Neuměla jsem s tím pracovat. Můj kamarád mi kdysi řekl, že si myslí, že kdybychom žili kdysi, nebo kdybychom žili jako kdysi po tlupách, tak bych určitě byla šamanka."

V neposlední řadě se Burešová svěřila, že jí mrzí, že si ji všichni spojují jen s povrchními věcmi, i když má za sebou mnoho úspěchů i na divadelních prknech. Nejen v muzikálech, ale i v činohře, za kterou získala různá ocenění.

Na to, jak šel čas s herečkou Evou Burešovou, se podívejte do galerie!