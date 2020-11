Nový partner Evy Burešové? Šéfkuchař Přemek Forejt se už zná i s její rodinou

K celé záležitosti se na svém Instagramu vyjádřil i sám Přemek. „Jen bych rád objasnil jednu věc, ne, nejsem ženatý a ani jsem nikdy nebyl. To, co je mezi mnou a Evičkou, je mi posvátné a budu moc rád, když nás necháte být a budete to respektovat. Děkuji a hodně štěstí všem,” napsal šéfkuchař na sociální síti.

A ani představitelka Týny ze seriálu Slunečná nenechala věc bez povšimnutí. „Od rána mi v dnešní posvátný den zvoní telefon. Volají média a ptají se na určitou věc. Chci mluvit jen o své práci a o věcech, do kterých si myslím, že někomu může něco být. Pokaždé, když jsem mluvila o něčem ze svého soukromí, vše se překroutilo. Naprosto vše. A já už to nechci. Nechte můj soukromý život, svět,” napsala Eva Burešová na sociální sít.