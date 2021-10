Eva Burešová: Trojčata s Forejtem? Hvězda Slunečné se veliké rodině nebrání

Zdroj: Profimedia

Seriál Slunečná se pomalu blíží ke konci a diváci netrpělivě očekávají, jak zauzlený příběh dopadne. Eva Burešová jako Týna nyní čeká trojčata a prý si podobnou situaci dokáže představit i ve svém životě.

Seriál Slunečná se stal jedním z nejvíce divácky úspěšných seriálů a fanoušci doslova hltají každý další díl zamotaného příběhu.

Pořad se ale velice rychle blíží ke konci a tak dochází k rozuzlení životních příběhů jednotlivých postav.

Samozřejmě největší hvězdou Slunečné je hlavní aktérka Eva Burešová, která roli Týny hraje velice přirozeně a diváci ji vyloženě milují. Proto i těhotenství Týny bylo pro fanoušky seriálu hlavním tématem debat, Burešová si ale během natáčení scén s pupíkem sáhla na dno.

Bolesti jsem nemusela hrát, opravdu jsem je měla

Scenáristé Slunečné se toho nebojí a proto se rozhodli obšťastnit ústřední zamilovanou dvojici hned trojčaty.

"Nechali mi udělat těhotenské bříško přímo na míru podle holky, která čekala trojčata a měla podobnou postavu jako já. Sedělo to krásně, ale přiznávám, že to břicho bylo těžší a bolela mě z toho záda. Ta největší břicha, která jsem nosila ke konci porodu, tak v tom se už ani pomalu nedalo chodit. Na druhou stranu jsem nemusela moc hrát, protože ty bolesti jsem opravdu měla," prozradila Eva Burešová TV Prima, jaké zažila s přidělaným bříškem trable.

"Myslím, že za celou dobu jsem měla si čtyři velikosti, a nakonec, když už Týna byla v devátém měsíci, jsme dávali dvě břicha pod sebe, aby to bylo ještě větší. Pořád se to někomu nezdálo, ale když je žena útlá, tak to neznamená, že v těhotenství přibere padesát kilo. Tělo si to uspořádá, aby se dítě vešlo, a zároveň to ženu nezlomilo. Vycpávali mi i prsa, a to byla část, která mě bavila nejvíc," směje se herečka. Sama je matkou pouze jednoho syna, větší rodině se ale prý rozhodně nebrání.

Burešová se dalším dětem nebrání

Během seriálového těhotenství si Eva Burešová zavzpomínala i na své těhotenství.

"To víte, že jsem vzpomínala, a vůbec by mi nevadilo jednou čekat trojčata. Čím víc dětí, tím víc legrace," prozrazuje hvězda se smíchem.

Burešová už delší dobu randí s porotcem Masterchefa Přemkem Forejtem, tak třeba jim osud nakonec dopřeje společného potomka. Necháme se překvapit.

Eva Burešová si umí představit velikou rodinu.