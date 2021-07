Eva Burešová truchlí nad smrtí zpěváka Segrada: Františku, je mi smutno

I když zpěvák František Segrado natočil první desku až ve šedesáti letech a nepatřil mezi celebrity, které chtějí být všude vidět, měl spousty nadšených fanoušků. Ti si oblíbili jeho vyzrálý hlas, kterým zpíval písničky Hapky a Horáčka. Ne každý věděl, že k jeho velkým obdivovatelkám patřila i hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová. Jak zareagovala na jeho náhlý skon?

Valašský zpěvák František Segrado platil za všestranného zpěváka i herce, který účinkoval v mnoha folkových i rockových kapelách. Společně se zpěvačkou Ewou Farnou nazpíval písničku k seriálu Vinaři. Zahrál si ve filmech Tři bratři nebo Zločin v Polné a ještě před smrtí stihl natočit rodinný snímek Děda. Zpěvákův pradědečk byl Ital, díky kterému získal exotické španělské příjmení. Segrado žil v Jablůnce s manželkou Marií, se kterou měli dvě dcery. Původně se vyučil kuchařem, ale živil se také jako prodavač, číšník, hospodský nebo výrobce vánočních ozdob.

Zpívat jsem se učil padesát let

Pro širší veřejnost přitom hudebníka objevil textař Michal Horáček až po jeho padesátce. Tehdy si ho vybral do muzikálu Kudykam, který vznikl z písní, které napsal společně se zesnulým skladatelem Petrem Hapkou. Jediné sólové album V paralelním vesmíru pak vyšlo před šesti lety k jeho šedesátinám. „Zpívání jsem se padesát let učil. Teď už to umím, tak můžu točit," vtipkoval před časem muzikant pro iDNES a připomněl památnou větu, kterou mu řekl Michal Horáček:„Hvězdy jsou vidět, až když se zešeří."

Zpráva o náhlém úmrtí Segrada zpěvačku a herečku Evu Burešovou zdrtila. „Když jsem dnes otevřela Seznam a viděla vaše jméno, sevřelo se mi srdce… Přála jsem si, aby to znamenalo, že jste vydal novou píseň, a proto jste dnes tolik vyhledávaný," napsala na sociální síti Eva. Ta si výjimečného renesačního člověka všimla už na základní škole, kdy ji okouzlil zpěvákův hlas. „Naprosto mě očaroval, ta barva, ten projev. Každé slovo, co jste zazpíval, dávalo smysl," vyznala se zpěvačka.

Jste pro mě jeden z nejlepších

Před sedmi lety si Burešová se Segradem dokonce zazpívala při představení v Plzni. „Nemohla jsem z vás spustit oči. Ta elegance! Takový umělec. Následně jsme spolu měli pár koncertů s Michalem Horáčkem, kde jsem měla tu čest vedle vás sedět, s vámi zpívat, s vámi si povídat, kouřit, pít víno, čerpat… Pak už jsme se nikdy nepotkali. Ale stále jste pro mě byl jeden z nejdůležitějších a nejlepších…" pokračovala Eva, která zazářila v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, a v poslední řadě se objevila jako porotkyně.

„Teď tu nejste a já už nikdy nebudu moci s vámi zpívat… Je mi smutno. Takový už tady nebude… Františku," ocenila Burešová kvality zpěváka, který nedávno zemřel zatím z neznámých důvodů. Už před čtyřmi lety měl ale umělec zdravotní problémy, kvůli kterým musel dokonce zrušit několik svých koncertů.

Poslechněte si známou písničku Rozeznávám v podání Františka Segrada.

Zdroj: Youtube