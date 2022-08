Evě Burešové se po porodu hrnou gratulace: Kdo z celebrit požehnal Tristanovi?

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová porodila chlapce, který dostal jméno Tristan William. Herečka na Instagramu obdržela neuvěřitelnou smršť gratulací od kolegů z branže. Kdo z osobností popřál hvězdě Slunečné k narození syna?

Eva Burešová a Přemek Forejt se dočkali prvního společného potomka. Herečka má z předchozího vztahu s hudebníkem Michalem Krásným syna Nathaniela a porotce Masterchefa zase dceru Stellu.

"Tak drobná, přitom tak silná a statečná. Jsem na tebe tak pyšný, jak si to celé zvládla. Jsem šťastný za to co společně máme. Trojka už je na světě a už se nemůžeme dočkat, až budeme všichni spolu. Miluji vás, rodinko moje. Tak už jsem tu taky 15. 8. 2022 Tristan William Forejt," pochlubil se pyšný otec Forejt fotkou syna z porodnice.

Pod snímkem se začaly ihned hromadit gratulace od hvězdných kolegů.

Stovky blahopřání

"Jen to nejlepší všem pěti (doufám, ze počítám dobře). Gratuluji," napsala těhotná modelka Jitka Boho, která do rodinky započítala i nejnovějšího člena, fenku Nairobi, kterou si dvojice nedávno pořídila.

"Gratuluji rodinko," přidala se Veronika Arichteva. Dvojici dokonce poblahopřála i Helena Vondráčková. "Krásný životní okamžik! Přeji oběma zdraví a hodně šťastných chvil," zanechala zpěvačka novopečeným rodičům milý vzkaz.

Po snímkem malého Tristana se sešlo přes neuvěřitelných 5500 komentářů. Komentář pod příspěvkem zanechali například Eva Perkausová, Matěj Ruppert, Adéla Gondíková, Ornella Koktová, Emma Smetana a mnoho dalších.

Eva Burešová a Přemek Forejt se společného potomka nemohli dočkat