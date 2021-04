Eva Burešová: Hana Holišová ji dostala do kolen, vyměnila by ji za Forejta!

Eva Burešová je porotkyní show Tvoje tvář má známý hlas již poněkolikáté, stále ji ale dokáží výkony soutěžících překvapit. Tentokrát hvězdu Slunečné dostala do transu Hana Holišová, která se převtělila do Stevena Tylera.

Show Tvoje tvář má známý hlas s podtitulem Šampioni běží již několik týdnů v TV a soutěžící se pokaždé snaží ze sebe vydat co nejlepší výkony.

Ani nedělní díl nebyl výjimkou. Tým ve složení pěti žen- Jitka Boho, Hana Holišová, Berenika Kohoutová, Iva Pazderková, a Marta Jandová a

pěti mužů- Albert Černý, Vojtěch Drahokoupil, David Gránský, Petr Rychlý, Roman Vojtek ze sebe opět vymáčkli maximum.

Kdo ale porotě doslova vyrazil dech, byla Hana Holišová.

Výkon Holišové opěvovali Burešová, Polívka i Lambora

Steven Tyler v podání Hany Holišové s porotci opravdu zamával. "Tys byl strašně sexy, Hanko, úplně všechno tam bylo," nešetřil chválou Vladimír Polívka.

K němu se přidal i Marek Lambora. "Já teda čumím neskutečně, ty jsi všechny ty jeho gesta zkopírovala, děkuji za ten flusanec tady, protože to jsem právě čekal, úplně geniálně jsi to udělala, jak on odchází do zákulisí a flusne si, byla to bombová show," vyjádřil obdiv nad výkonem Holišové.

"Já jsem úplně v p*deli," vyhrkla spontánně Burešová. "Pardon, já se omlouvám, tu pokutu zaplatím, ale pro mě jsou Aerosmith úplně nejvíc. Ty detaily, jak sis hrála s tou bradavkou, jak si vyšla z výtahu, mně se úplně klepou ruce, jsem strašně fanatická fanynka. Pro mě to bylo nejlepší ztvárnění Stevena Tylera, jaké tu kdy během soutěží bylo, geniální, já jsem úplně hotová," rozplývala se herečka.

Láska s Forejtem? Steven Tyler by dostal u Burešové přednost

"Úplně se mi klepou ruce, jsem jejich fanatická fanynka. Doufám, že si ho (Stevena Tylera) jednou vezmu," vykřikla nadšeně Eva Burešová po vystoupení Holišové.

Herečka a zpěvačka je velikou fanynkou Aerosmith a po "živém koncertě" na chvilku málem zapomněla, že už několik měsíců randí s Přemkem Forejtem, kuchařem z Masterchefa.

"Upozorňuji diváky, že při tomhle hodnocení nebyly zkonzumovány žádné drogy," utahoval si pak z Burešové moderátor Ondřej Sokol.

