Eva Burešová se s hejtry nemazlí: Na jízlivou zprávu reagovala veřejně

Zdroj: Profimedia

Na jednu stranu má statisíce fanoušků, kteří ji zbožňují a ve všem ji podporují, na stranu druhou leží z neznámého důvodu spoustě lidem v žaludku. Eva Burešová si již několikrát na sociální síti postěžovala na nechutné zprávy, které jí od hejtrů přicházejí, a prosila jejich odesílatele o trochu úcty. Ti ale výzvě neuposlechli. Naopak.

Herečka a zpěvačka Eva Burešová patří k nejpopulárnějším českým osobnostem současnosti, o čemž svědčí i počet jejích sledujících na sociální síti, který se pomalu blíží k 500 tisícům. Sláva má ale bohužel dvě strany mince. I když je totiž herečka pro mnohé idolem, pro nemalé množství lidí je z neznámého důvodu trnem v oku. A někteří z nich se jí to nebojí dát náležitě najevo.

Kritika úplně všeho

Nepřející lidé si zkrátka vždy najdou něco, co by mohli zkritizovat. Když už to není účes, nová píseň, videoklip nebo oblečení, neváhají zpěvačku pokárat i za to, jak často ukazuje své těhotenské bříško. Jakmile tedy Eva Burešová zveřejnila na sociální síti snímek z procházky, na kterém má vyhrnuté tričko, reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

„Něčí máma, sestra, babička…” uvedla v začátku příspěvku zveřejněném ve stories herečka, která chtěla na přímo ukázat, jaké „krásné” zprávy dostává. „Co to břicho? Proč provokujete a pak se divíte, že vám lidi píšou takové věci, které se vás dotýkají. Vždyť celá republika ví, že jste těhotná,” stálo v reakci na snímek herečky. „Venku je 100 stupňů a já se špatně oblékla, protože jsem to neodhadla. Tak než abych vedrem omdlela, tak jsem vyhrnula triko. Nevím, kdo by se měl stydět vlastně více. Jestli já, nebo ta paní, co mi tohle píše, a kdokoliv, kdo je pohoršen těhotenským břichem,” odpovídala Eva Burešová na jízlivý vzkaz.

Prosba k hejtrům

Eva Burešová by se mohla stavět na hlavu, hejtrům by se ale zkrátka nikdy nezavděčila. Smutné je, že jí nedají pokoj ani během jejího těhotenství, i když je o to sama před časem požádala. „Poprosím vás některé o trochu úcty k tomuto stavu i k mé osobně. Nikoho jsem nikdy nenutila, aby mě měl rád, a tak mě trochu mrzí zprávy, které dostávám, jako by tomu tak bylo. Je naprosto v pořádku mě nemít rád, ale nemyslím si, že je potřeba mi psát tolik zlých zpráv,” promluvila před několika týdny Burešová k lidem, kteří jí její štěstí nepřejí.

Přání, které herečka vyslovila, ovšem evidentně nikdo z těch, kteří za zlými zprávami stojí, nevyslyšel. Naopak. Zdá se, že herečka během svého těhotenství musí čelit ještě většímu množství útoků.