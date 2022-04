Těhotná Eva Burešová dostává nenávistné zprávy: Hejtry žádá, aby toho nechali

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová možná momentálně prožívá to nejradostnější období v životě, vše ale sluncem zalité rozhodně není. Je jasné, že jako dobře známá herečka má spoustu fanoušků, ale i těch, kterým její osoba zkrátka úplně po chuti není. Jednání některých lidí už je ale daleko za hranicí zdravého rozumu. Burešové totiž dlouhodobě chodí nenávistné zprávy. Herečka nyní hejtry žádá, aby jí dali pokoj alespoň v jejím požehnaném stavu.

Ke slávě se nepojí jen hromady fanoušků a peněz, ale také obrovské množství závistivců a těch, kteří za každou cenu musí vyjádřit svůj názor, i když by raději měli mlčet. Své o tom ví herečka a zpěvačka Eva Burešová, která je snad už od začátku své kariéry terčem nenávistných zpráv od těch, kteří jí z nějakého důvodu nemohou přijít na jméno. I když má na svém Instagramu statisíce obdivovatelů, najde se spousta lidí, kteří herečku nemohou vystát. Namísto toho, aby se o její osobu zkrátka přestali zajímat, jí ale často píší zlé a někdy až nenávistné zprávy.

Mějte trochu úcty

S tím se Eva Burešová ovšem postupem času smířila a hejty nijak neřešila. To se ale změnilo v jejím těhotenství, kdy je přece jen mnohem citlivější a ošklivá slova na ni mohou mít negativní dopad. Rozhodla se proto právě k těm, kteří jí zlé vzkazy rozesílají, promluvit a poprosit je, aby ji nechali na pokoji.

„Poprosím vás některé o trochu úcty k tomuto stavu i k mé osobě. Nikoho jsem nikdy nenutila, aby mě měl rád, a tak mě trochu mrzí zprávy, které dostávám, jako by tomu tak bylo. Je naprosto v pořádku mě nemít rád, ale nemyslím si, že je potřeba mi psát taky tolik zlých zpráv,” napsala partnerka Přemka Forejta k nejnovější fotce, na které sedí v červené košilce a drží se za těhotenské bříško.

„Zkuste to prosím omezit a jednoduše dát ‚nesledovat’ či ‚zablokovat’ u mého profilu. Bylo by to fér,” dodala ještě herečka. Jestli její prosba bude mít nějakou váhu, nelze říct. Někteří hejtři se totiž nezastaví absolutně před ničím.

Partneři se miminka nemohou dočkat

Ať už si hejtři ze slov herečky něco vezmou, nebo ne, je jasné, že bude mít vždy oporu ve svém partnerovi Přemku Forejtovi. S tím se už prvního společného potomka nemohou dočkat a jak prozradili v rozhovoru pro Nova Plus, dokonce už znají i jeho pohlaví. Momentálně se tedy snaží přijít na to, jaké jméno dítku dají.

Eva Burešová a Přemek Forejt těhotenství dlouho popírali, nakonec jej přiznali v nové epizodě show Tvoje tvář má známý hlas. Následně dodali, že nechtěli novinku do světa vykřičet, dokud si nebyli jisti, že se těhotenství vyvíjí tak, jak má.