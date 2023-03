Nejsem rychlokvaška! Burešová se nebála ostrých slov a nandala to kritikům

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová nedávno na svém Instagramu zablokovala fanouškům možnost komentovat její fotografie. Dvojnásobná maminka má k tomu pádný důvod, jelikož na sociálních sítích dlouhodobě sklízí kritiku, a proto se rozhodla tomu udělat přítrž. O kyberšikaně se navíc herečka a zpěvačka rozpovídala ve svém posledním příspěvku na Instagramu.

Eva Burešová patří mezi nejvíce sledované osobnosti českého showbyznysu a se slávou samozřejmě přichází i hateři neboli internetoví kritici, kterých díky moderním technologiím neustále přibývá.

Herečka už má ale poznámek na svou osobu plné zuby. "Největší zlo vždy bylo a bude na internetových diskuzích, ne v reálném světě. Špatně není to, že jsou. I trollové potřebuji své kamarády hejtry, kteří jim svými pěti lajky budou lajkovat všechny hnusy, co o lidech dokáží napsat. Špatně je to, že se jim v mediích dává prostor a staví se na názorech těchto lidí články, kteří jiní lidé berou jako směrodatné. Já ne. A věřím, že ani lidé co mě zde sledují ne." rozepsala se Burešová na Instagramu.

Herečka dodala, aby jí fanoušci přestali posílat jakékoliv negativní články týkající se její osoby. "Jste hodní, že mi je posíláte, ale není to potřeba. Nic se tím nezmění. Taková je doba a nenávist na internetu vůči komukoliv holt vyhrává," dodala Eva s tím, že nenávist proti ní tentokrát rozvířil model, který si vzala na premiéru.

Nebudu chodit zahalená jako jeptiška

Na slavnostní muzikálovou premiéru v Hudebním divadle v Karlíně byla Eva Burešová středem pozornosti. Kráska si oblékla na míru ušitou sexy večerní róbu s korzetovým vrškem od návrhářky Zuzany Lešák Černé a velice jí to slušelo. Přesto se ale našlo pár kritiků, kterým přišel model přehnaně odhalený, což Burešovou vytočilo doběla.

"Já jsem si své šaty na premiéru užila na 100%. Cítila jsem se nádherně a taky že mi to slušelo," pochválila se herečka a okomentovala i údajné přehnané odhalování. "Nikdo po mně nemůže chtit, abych ve svých 29 letech chodila zahalená jako nějaká jeptiška. Na to budu mít spoustu času až budu hoooodně stará. Zatím si budu užívat výstřihy a odhalené nohy. Protože můžu. Díky bohu 21. století - dobrý den," nebrala si Eva servítky.

Na závěr pak dodala, že se jako herečka živí mnoho let a proto jí uráží častá samolepka "rychlokvašky". "K mé roli. Hlavní role není žádná novinka. Mám jich za sebou přes dvanáct, takže žádnou "šanci" jsem nedostala. Jen dělám svou práci a dělám ji s láskou a pokorou. Jestli jsem pro někoho novinka, která dostala šanci a rychlokvaška, která to má díky seriálům, tak by měl vylézt z nory a začít kulturně žít, protože tyhle slova slýchávám už čtrnáct let a to moc s významem rychlokvaška nejde. Dělejme všichni co umíme a dělejme to naplno. A NIKDY si nenechte zničit svou radost ze života neviditelnými lidmi," uzavřela podrážděně seriálová hvězda.

Burešová si kritiku své osoby rozhodně nenechá líbit