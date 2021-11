Rozjeli to na place: Eva Burešová promluvila o natáčení klipu pro Slunečnou

Zdroj: TV Prima

Během posledních natáčecích dnů seriálu vznikl videoklip, který má jednoho speciálního hosta – a nejvíc herců, kteří kdy byli do nějakého natáčení zapojeni. Na ústřední písničku Kovbojská, která pochází z pera Michala Hrůzy a kterou pro seriál Slunečná přezpívali Eva Burešová a Marek Lambora, tvůrci sestříhali videoklip. Do songu se pustilo celé herecké osazenstvo s kapelou Michala Hrůzy.

Natáčení nového videoklipu probíhalo v kostele v Zápech. „Dnes jsme točili celý den od brzkého rána. Myslím, že jsem ani pomalu nešel spát, jak jsem měl nabitý den. Jsem ale za to natáčení moc rád. Něco se tu uzavírá, a to ve mně zároveň vyvolává nostalgii,“ přiznal během natáčení Marek Lambora alias Janek.

Celý videoklip bylo náročné zrežírovat, protože na place byli všichni herci ze seriálu, kteří dělali obrovský dav. Nikdo nesměl nikoho zastiňovat, překážet, a hlavně – všichni museli zpívat. Rytmus pak udával Michal Hrůza se svou kapelou, který nabídku přijal moc rád. „Víte, vznikaly nějaké nesmyslné spekulace o tom, že jsem byl naštvaný, když se Kovbojská přezpívala jako ústřední znělka Slunečné. Nebyla to pravda. Možná jsem to dokázal i tím, že jsem se jednou v seriálu objevil, kde jsem hrál sám sebe, a teď jsme nabídku přijali opět a jsme tady,“ přiznává Hrůza, který Kovbojskou s Evou Burešovou zpíval už několikrát.

„Zazpívali jsme si s Evou na koncertě a bylo to skvělý. V seriálu je samozřejmě ta písnička nazpívaná jinak než původní verze. Nevadí mi to. Lidi občas neví, zda je to Kovbojská, nebo Slunečná, ale to je v pořádku,“ přiznává bez záště muzikant.

Po boku Michala Hrůzy bude stát samozřejmě i Eva Burešová, která je zpěvačkou tak otřískanou, že natáčení pro ni bylo hračkou. „Text si pamatuji, učit ani opakovat jsem si nic nemusela. Vzala jsem si lacláče a rozjelo se to. Takový malý večírek,“ přiznává seriálová Týna ve spěchu. Ten den měla tolik natáčecích obrazů, že nevěděla, kde jí hlava stojí, ale úsměv neztratila ani jednou. „Pro kapelu se nic neměnilo, my hráli Kovbojskou stále stejně, jen je to okořeněné tím, že budou přicházet herci, hlavní hrdinové, kteří se k nám připojí, a bude to moc krásný happy end. Musím se vám přiznat, že být součástí happy endu je skvělý!“ směje se Michal Hrůza.