Herečka Eva Burešová přiznala vyčerpání: Místo těhotenství kolaps organismu

Před pár dny lidé podezřívali herečku a zpěvačku Evu Burešovou z toho, že je těhotná, protože si koupila volnou košili. Vše je ale jinak, herečka sice skončila v nemocnici, ale na kapačkách, jelikož jí tělo vypovědělo službu. Musí se tudíž začít šetřit.

Na svém Instagramu se Eva Burešová podělila s fanoušky o nemilou zprávu. Nešlo o těhotentsví, které jí mnoho lidí v posledních týdnech přisuzovalo, ale o vyčerpání organismu. Herečka se zkrátka a dobře přepíná a její tělo vypovídalo službu.

Eva je v poslední době v jednom kole. Natáčení, akce, starání se o syna Nathana a vztah s kuchařem Přemkem Forejtem jí dávají zabrat. Není tedy divu, že tělo řeklo stop a Burešová skončila na několik dní mimo provoz.

„Moje drahé tělo, které mě drží dohromady, co to jen jde, jemně vypovědělo službu. Nedivím se mu, tento zápřah je prostě moc. A tak jsem teď čtyři dny ležela s blokací zad, která bohužel moc neustupuje," napsala si kráska na svůj Instagram.

Nesnáší, když musí rušit pracovní zakázky

Burešová je známá tím, že nesnáší, když musí rušit pracovní povinnosti a nemůže dostát slibům, které někomu dala. Jak ale sama říká, v tomto případě to nešlo jinak.

„Je mi líto, že jsem tyto dny musela rušit všechna představení i koncerty, ale věřte mi, že kdyby to jen trochu šlo, nic bych nerušila. Dnes už mám první natáčecí den, ale je to z mé strany velmi pomalé a bolestivé,“ dodala.

Eva teď září v Letních shakespearovských slavnostech, má koncerty, natáčí Slunečnou.

Přitom je to jen pár dní, kdy byla obviňována z toho, že tají své těhotenství a to vše jen proto, že si koupila volnou košili. Na sociálních sítích se vyjádřila, že jsou to lži, že ji nosí, protože je to pohodlné a ona má tuto módu ráda.

Spekulace o jejím těhotenství kvůli volné košili

Spekulace, které se kolem toho vyrojily, jistě jejímu zdravotnímu stavu také nenahrály. Přítel Přemek Forejt by asi měl začít více dohlížet na to, zda se jeho drahá příliš nepřepíná. Bylo by ideální na nějaký čas vypnout, zajet si na dovolenou a trávit čas relaxací.

Jak Eva říká, rodina je pro ni nejpřednější, proto by měla pracovní závazky na chvíli vypustit a věnovat se svým blízkým. Přece jen je krásná umělkyně moc mladá na to, aby ji postihovaly takovéto problémy.

