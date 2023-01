Nečekaný dárek Evy Burešové k narozeninám: Svůdný návrat na pódia

Zdroj: Profimedia

Herečka a zpěvačka Eva Burešová si ke svým nadcházejícím třicátým narozeninám nadělila netradiční dárek. Dvojnásobná maminka se vydá na celkem deset unikátních koncertů a svou cestu završí v pražské Lucerně.

Eva Burešová v srpvnu loňského roku přivedla na svět svého druhorozeného syna, jehož otcem je hvězdný kuchař Přemek Forejt. Seriálová hvězda se ale na mateřské dovolené dlouho neohřeje, jelikož se chystá vyrazit na turné napříč republikou.

"Těším se, že se vydám do měst, která jsou mi blízká, mám je ráda, ale dlouho jsem je nenavštívila. Teď to napravím. Fanoušci se mohou těšit na pořádný hudební nářez, rozhodně to nebude koncert jen k sezení," těší se zpěvačka a herečka, která se aktuálně pilně připravuje.

"Kdo přijde, může se těšit na naše pecky, některé z nich budou oděny do nového aranžmá. Celou tour završíme v Lucerně, která je pro mě symbolická. Přesně před patnácti lety jsem si tam zazpívala v Praze úplně poprvé. Bude hezké v legendární Lucerně toto výročí oslavit. Čekají nás skvělé společné večery. Těším se na známé fanouškovské tváře a na seznámení se s těmi novými. Zároveň se na každé zastávce bude prodávat speciální merch, který bude k dostání jen na Eva Tour 2023 a výtěžek z prodeje půjde na charitativní účely," prozradila zpěvačka, která za své hudební počiny získala už druhým rokem bronzového slavíka.

Návrat na pódia i do Zoo

K ohlášení koncertní šnůry se nechala Eva Burešová nafotit v sexy večerních šatech s průhledným vrškem připomínající korzet. Model má navíc poměrně veliký výstřih a tak se nejspíš fanouškům z odvážných snímků dvojnásobné maminky tajil dech.

Upnutý outfit navíc odhalil, že už hvězda zhubla všechna poporodní kila a pouhých pár měsíců po příchodu druhého potomka Tristana Williama má opět dokonalou postavu.

Burešová skvěle zvládá skloubit mateřské povinnosti s prací a proto se nejspíš rozhodla zbytečně neprotahovat čas strávený s dětmi doma a co nejdříve chce naskočit do pracovního kolotoče. Kromě pěveckých aktivit se tak vrací i na televizní obrazovky do seriálu Zoo, od kterého si na pár měsíců dala pauzu.

Eva Burešová je po dvou porodech jako proutek