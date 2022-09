Zažila to i s prvním synem: Eva Burešová promluvila o kritice Tristana Williama

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová a Přemek Forejt vybrali svému synovi velice netradiční jméno a to se ihned stalo tématem diskuzí na sociální síti. Dvojnásobná maminka musela po porodu číst zcela nesmyslnou kritiku a po pár dnech od příchodu syna se rozhodla zlým jazykům vyslat vzkaz. Mimo jiné ale promluvila i o tom, jak šťastně se v posledních dnech cítí.

Eva Burešová porodila před nedávnem syna Tristana Williama a ohledně jména malého chlapce se okamžitě strhla lavina kritiky na herečku. Porotce Masterchefa později vysvětlil, proč se takto rozhodli.

"Já si myslím, že je vždy potřeba ten čistý papír nějak hezky nadepsat. My jsme věděli s Evičkou, že chceme jméno Tristan, protože se nám strašně líbí, a přidali jsme k tomu i Williama, abychom tak hezky zaoblili to jméno, a vlastně jsme se na tom shodli oba a strašně se nám to líbí," svěřil se kuchař redakci TN.cz.

Burešovou ale po příjezdu z porodnice přesto čekaly stovky negativních komentářů na sociální síti, a to si herečka nenechala líbit.

Stejné to bylo s Nathanem



"Tak jsme toho malého pořádně přivítali a s nejbližšími seznámili. Jeden z nejodvážnějších rytířů kulatého stolu Tristan a největší z dramatiků William, to jsou jména, která nosí náš syn a já věřím, že mu dají silný základ. Cítím se nádherně, úžasně, božsky. Ale o tom až jindy," ozvala se Eva Burešová pár dní po porodu svým fanouškům na Instagramu.

Herečka si v příspěvku neodpustila okomentovat dění kolem jejího novorozeného syna. Podobný scénář se totiž odehrával už před pěti lety, když se veřejnost dozvěděla, že se její syn z předchozího vztahu s Michalem Krásným jmenuje Nathaniel.



"Každopádně jsem nějakou dobu teď nebyla pořádně na těch internetech, takže jsem se nedostala k tomu jakou debatu u některých lidí Tristanovo jméno vyvolalo. Tak bych jen chtěla říct, že to vyvolalo i u Nathana a za celých pět let se mu nikdo nikdy nesmál. Já totiž neznám žádné lidi, kteří by se někomu smáli za jméno. To většinou totiž dělají jen dospěláci na internetu. Dospěláci na internetových diskuzích smějící se miminkům za jejich jméno. Nejvíc. Další z věcí co mě k tomu napadá je, že raději Tristan William, než šedesátiletý Mirek, který řeší na internetu jméno cizího dítěte. Su šťastná máma a děsně pyšná! Všechno vám to povím, ale to bude dlouhý, takže až příště," uzavřela hvězda, která si nyní chce v klidu užívat hlavně klid s rodinou.

Eva Burešová je pyšná dvojnásobná maminka