Eva Burešová o vystupování: Nepočítám vůbec s ničím, už se toho trochu bojím!

Eva Burešová se ani během pandemie nenudí a její pracovní kalendář praská ve švech. Talentovaná herečka a zpěvačka prozradila, co má nejraději na své seriálové postavě Týně Popelkové a jaké jsou její plány na léto.

Eva Burešová je hvězdou oblíbeného seriálu Slunečná, kde už více než rok a půl ztvárňuje postavu ústřední hrdinky Týny Popelkové. Se svou postavu se za tu dobu herečka pořádně sžila.

"Nejraději mám její pracovitost a to, že má na prvním místě svou rodinu, pro kterou je schopná udělat úplně vše, klidně se vzdát i lásky a vlastního štěstí. Za více než sto dílů Slunečné se Týně stala opravdu spousta věcí, které ji logicky musely změnit. Jsem ráda, že začala více projevovat city a že se konečně taky začala řídit více srdcem než hlavou," prozradila webu Denik.cz

Slunečná ale není jediný projekt, na kterém Eva Burešová pracuje. Nedávno natočila klip k písni Malý princ, kde si zahrál i její syn Nathan a také je porotkyní v televizním pořadu Tvoje Tvář má známý hlas.

Burešová by raději v Tváři účinkovala jako soutěžící, role porotkyně je těžká

Eva Burešová nebyla vždy porotkyní show Tvoje tvář má známý hlas, před lety tam nastoupila jako jedna ze soutěžících a na "druhou stranu" se dostala až později.

Předchozí role byla ale podle hvězdy Slunečné jednodušší. "Být soutěžící pro mě bylo v jistém směru jednodušší. Nerada hodnotím výkony profesionálních umělců, jelikož je opravdu minimum věcí, co byste jim mohli vytknout. Bavily mě proměny a vžívání se do jiných zpěváků a zároveň jsem si užívala show a choreografie, které se u nás moc nevidí. V Česku máme trochu konzervativnější výstupy a je to velká škoda," zavzpomínala herečka na staré časy.

Herečka se obává, jak budou vypadat letní akce a zda se dostane před fanoušky

I když má Eva Burešová několik rozjetých projektů a nedostatkem práce netrpí, přeci jen jí už schází divadlo a vystupování před fanoušky.

Herečka se ale obává, zda se budou vůbec plánované letní akce konat a nenastane nějaký zvrat v pandemické situaci.

"Upřímně nepočítám vůbec s ničím. Už se toho trochu bojím. Ale nějaké plány na představení máme a já se modlím, aby to vyšlo. Kultura chybí. Opatření jsou samozřejmě důležitá, ta doba je teď velmi těžká a složitá, ale vidím kolem sebe, jak lidé začínají smutnit, bláznit a být čím dál tím více bez energie i naděje. Je potřeba dát do života trochu zábavy a odreagování. Bojím se, jaký dopad tahle doba může mít na psychiku," uzavřela.

Eva Burešová vydala nový videoklip s názvem Malý princ.

Zdroj: Youtube