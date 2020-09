Eva Burešová a Marek Lambora: Jejich láska? Hvězda Slunečné řekla rázné "dost"!

"Od té doby, co jsem začala přidávat videa s mým tanečním partnerem Martinem Šimkem, vy jste mu začali na to psát hnusné zprávy typu zda si dělá p*del, jestli spolu jako chodíme, sprostě ho napadáte. Dokonce nahráváte videa, ve kterých škrtáte Martina a píšete, že musím být s Markem, prosím vás, tohle je na hlavu!" pustila se z pochopitelných důvodů Burešová do anonymních pisálků!

"Kdybychom s Martinem skutečně tvořili pár, uvědomujete si vůbec, jak moc mu můžete ublížit? A pokud jste fanoušci, tak pochopte, že i já mám svůj soukromí život a pokud se rozhodnu ho s někým sdílet, mám na to stoprocentní právo. A vy by jste mi to měli přát," nebrala si herečka servítky!

"To že jste si vysnili, že já budu s Markem, neznamená že mi můžete ničit moje vztahy a přátelské vztahy! Moji kamarádi to nemají se mnou lehké, mám na ně málo času, navíc když se objevím na veřejnosti s kýmkoliv, hned každý řeší zda to je či není můj partner. Tak prosím, nedělejte jim to ještě těžší," uzavřela hvězda Slunečné.