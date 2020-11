Partneři i mimo seriál? Vztah Burešové a Lambory by prý byl příliš komplikovaný

Ze seriálu Slunečná se stal obrovský hit a jeho herci díky němu získali nemalé množství fanoušků. Nejvíce ale všechny zajímá, jak dopadne nestálá situace mezi hlavními postavami Týnou a Jankem, mezi kterými je velké dusno a nad jejichž vztahem visí nespočet otazníků. Diváci by však dvojici chtěli vidět spolu nejen v seriálu, ale také v reálném životě!

Web eXtra.cz se rozhodl zkontaktovat známou kartářku Michaelu Kudláčkovou, aby se jí zeptal, jestli by Eva Burešová a Marek Lambora měli šanci. „V případě, že by tedy byli partneři, pokud oni tvrdí, že je to jen seriálová iluze, tak si podle toho, co vidím, myslím, že by u toho měli zůstat. Ona by měla ve vztahu jako partnerka pocit, že jí Marek ubližuje, a on by měl pocit, že ona ho omezuje. Celkově by ten vztah byl velmi stresující,” nechala se pro eXtra.cz slyšet vědma, která tak pohádkový vztah rozhodně nepředvídá. To ale není vše.