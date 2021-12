Eva Burešová se změnila k nepoznání, podívejte se, co skrývá pod maskou

Zdroj: TV Prima

Rodinný seriál ZOO se pomalu chystá na obrazovky a na jedno slavnostní natáčení do nových dekorací zavítala i zpěvačka Marie Rottrová. Přišla seriálu popřát dobrý start a také si poslechnout Evu Burešovou, která se zhostila jednoho z jejích hitů – Kůň bílý.

V nových ateliérech padla klapka rodinného seriálu ZOO, kde hlavní roli hraje Eva Burešová. Její Viki Janečková má dvě tváře a tu záhadnější představila novinářům hned při startu. Za doprovodu Václava Noida Bárty, který, mimochodem, v seriálu vystupuje s Evou a hraje klávesáka, vystřihla dva songy, z nichž ten druhý patří zpěvačce Marii Rottrové.

„Lehká nervozita panovala a jsem moc ráda, že se to paní Rottrové líbilo. Chválila mě,“ přiznala po svém výstupu herečka, která i prozradila, co zajímavého na Viki vlastně je. „Ona je to velmi rázná holka, která má problémy, má i dluhy, problémy s bývalým partnerem… Ve dne se stará o děti, pomáhá, pracuje – a v noci si přivydělává jako Lady X v nočním baru, kde pod maskou a parukou zpívá.“

Tomu, jak Eva na slavnostní klapce zpívala, přihlížela Lady Soul Marie Rottrová. „Eva to zazpívala krásně. Bylo to jiné a myslím si, že coververze jsou super. Jsem ráda, že si píseň Kůň bílý půjčili. To se u nás moc neděje, zato ve světě, když je nějaká dobrá písnička, tak ji zpívá třeba i deset zpěváků, každý v jiném aranžmá, osobitě, po svém. Mně se to moc líbí a je to fajn,“ přiznává zpěvačka, která sama pravidelným seriálovým divákem není.

„Víte, já taky každý večer nejsem doma, a kdyby mi pár dílů uteklo, už to není ono.“ Že by se ale třeba nějaké malé herecké zastavení v seriálu odehrálo, oblíbená zpěvačka vůbec nezavrhuje. „Zahrát si v seriálu? Nevím, muselo by to být něco konkrétního. Malá epizodní rolička, proč ne?“ přemýšlí Marie Rottrová, která novému seriálu ZOO přeje jen úspěch.