To si snad ani nezasloužím: Eva Burešová prožila narozeniny jako ve filmu

Zpěvačka a herečka Eva Burešová snad už nemůže být šťastnější. Šéfkuchař Přemek Forejt, se kterým se seznámila během natáčení pořadu Tvoje tvář má známý hlas, jí připravil oslavu narozenin jako z románu. Ještě v začátcích nového vztahu byla seriálová Popelka hodně opatrná a nechtěla zbytečně prozrazovat nic ze svého soukromí. Teď už si ale láskou k novému příteli musí být jistá, protože s fanoušky sdílí další zamilované detaily z romantického večera.

„Jeden z nejkrásnějších dnů tohoto roku,“ připsala Eva k fotce, na které sedí v sexy minišatech v autě a drží v rukou nádhernou kytici. K popisku přidala srdíčko a nebála se označit i svůj věk. I když bylo Evě teprve osmadvacet let, už teď patří mezi nejoblíbenější zpěvačky a herečky. Seriál Slunečná, ve kterém ztvárnila odvážnou Týnu Popelkovou, trhal divácké rekordy a na čas sesadil z pomyslného trůnu sledovanosti i legendární Ordinaci v růžové zahradě.

Láska na první pohled to nebyla

Předtím si Burešová ještě střihla roli sestřičky v Modrém kódu a výrazně na sebe upozornila v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, kde naposledy působila i jako porotkyně. Právě tam ji osud svedl dohromady s Přemkem, kterého do té doby vlastně ani neznala. Dokonce později přiznala, že z její strany to láska na první pohled rozhodně nebyla. Když porotce kuchařské show Mastechef ve Tváři vystupoval jako Justin Timberlake, byla to pro něj zkouška ohněm. Tehdy Eva kolegovi nakreslila na papír srdíčko, čímž mu údajně chtěla pouze dodat kuráž a odvahu. „Ode mě to ale byla jenom podpora, protože vím, že byl hrozně nervózní," vysvětlovala pak Eva pro CNN Prima News.

Tehdy prý zpěvačka k Přemkovi ještě nic necítila a dokonce si ani nemyslela, že by se mezi nimi mohlo být něco víc „To bylo až pak. Párkrát jsme si napsali, párkrát jsme šli na večeři… A až později jsem si řekla, že to jo, ty jo," usmívala se Burešová, když popsala začátky jejich vztahu. Známý kuchař, který vede věhlasnou restauraci Enterée v Olomouci, pak muzikálové divě pomáhal zařídit pražský byt. Eva například k servírování jídla používá seříznuté pařezy, což je něco jako poznávací značka moravského podniku.

Přesto Přemek u Evy, která má za sebou účinkování v muzikálech Dracula, Cyrano nebo Čas růží, zpočátku nezabodoval jen vařením, jak by se na první pohled mohlo zdát. „Okouzlil mě tím, co mnozí netuši – tím, jaký má hlas. On občas vezme kytaru a jenom tak něco zahraje, a je to fakt jako hustý. Takže tím mě asi okouzlil víc než kuchyní. Zatím," nechala se před časem slyšet Eva pro CNN Prima News. Přesto by nebylo divu, kdyby Přemek svojí lásce už dávno ukázal, co všechno jako profesionál u plotny dovede. Podle toho, jaké zpěvačce připravil narozeninové překvapení, je vidět, že si svou partnerku opravdu rád hýčká.

Myslela si, že ji nikdo nemá rád

Nejdříve kuchař za Evou nečekaně dorazil i s celou rodinou do Brna, kde zrovna hrála v představení Zimní pohádka. Protože herečka s něčím takovým vůbec nepočítala, Přemek jí tím skutečně vyrazil dech. „Moji milovaní! Já nemám slov. Tolik překvapení mě už včera čekalo, že jsem na to vůbec nebyla připravená. Já mám tu svou hlavu pojašenou nastavenou na to, že mě vlastně nikdo nemá tolik rád a že pokud ano, tak si to vlastně nezasloužím. Mé srdce plesalo, když na naše představení Zimní pohádky přijela celá nádherná rodina Forejtovic. Děkuji VÁM VŠEM těm, kteří na naše představení přijeli, a na mé narozeniny nezapomněli a opět přidali dárky pro Nathánka," napsala zpěvačka na Instagram dojemné poděkování.

Hned druhý den pak Eva ukázala jeden z balíčků, který zřejmě Přemek dovezl zpěvaččinu synovi Nathanielovi. Pozornost je totiž zabalená v balicím papíře s motivy Hvězdných válek, a tak se dá předpokládat, že patří chlapci, kterého má Burešová s hudebníkem Michaelem Krásným. Ten Evu a syna opustil pouhých osm měsíců od jeho narození. Zpěvačka pak zůstala na jeho výchovu sama a musela se pořádně otáčet, aby oba uživila. A když si už možná myslela, že ta pravá láska ani nepřijde, obejvil se kuchař Forejt, se kterým je tolik šťastná. Narozeninový den dvojice zakončila v luxusní restauraci Field Restaurant u Radka Kašpárka, který společně s Přemkem a Janem Punčochářem moderoval kuchařskou soutěž Masterchef.

Eva se pochlubila, jak prožila narozeniny po boku milovaného Přemka.