Eva Burešová slaví narozeniny! Přemek Forejt jí přichystal dojemné překvapení

Eva Burešová oslavila své 28. narozeniny vskutku netradičně. Hvězda Slunečné původně oslavu neplánovala, o to více ji překvapil její partner Přemek Forejt, který dorazil své milované i s celou rodinou popřát do Brna!

Eva Burešová v minulosti zažila veliké zklamání v lásce, když se jí rozpadl vztah s otcem jejího syna, Michaelem Krásným. Hvězda Slunečné ale během natáčení show Tvoje tvář má známý hlas potkala kuchaře Přemka Forejta a ihned mezi nimi přeskočila jiskra.

Dvojice svůj vztah první měsíce skrývala, nyní už ale pravidelně sdílí společné fotky na Instagram a fanoušci je milují! Nedávno ovšem vznikly spekulace, zda se náhodou hvězdný pár nerozešel. Důvodem měla být vzdálenost, která partnery dělí. Kvůli práci je Burešová v Praze a Forejt ve své restauraci v Olomouci.

Rozchod ale krásná herečka nedávno vyvrátila. "ŽÁDNÉ OPOUŠTĚNÍ, ŽÁDNÉ LOUČENÍ. Jsme zde, jsme spolu a jsme šťastní. Nečekáme miminko, nejsme manželé a naprosto v pořádku zvládáme to, že se opět rozjela práce, a tak těch pár dnů od sebe každý v jiném městě musíme být. Nejsme děti, jsme dospělí a nejsme jediní na světě, co mají práci dál. V době internetů a telefonů se dá vše zvládnout. A nejjednodušeji tak, že milujete. Což my děláme. Takže moc děkujeme za zprávy. Ale nejsou potřeba. My jedeme stále dokonalou jízdou společného života," ujasnila na sociálních sítích.

Rozchod se nekoná, Forejt s Burešovou tokají jako dvě hrdličky

Ani několikaset kilometrová bariéra vztah Evy Burešové a Přemka Forejta nenarušila. Partneři si naopak o to více užívají každé volné chvilky, kterou spolu mohou trávit.

Eva Burešová je stejně jako její přítel velice pracovně vytížená, a proto musel Forejt vymyslet na její narozeniny naprosto nečekané překvapení, vydal se za ní do Brna.

Hvězdný kuchař vzal celou svou rodinu na představení Zimní pohádka, ve které hraje Burešová hlavní roli a nečekanou návštěvou jí skutečně vyrazil dech!

Eva Burešová neskrývala dojetí

Přemek Forejt na svůj Instagram umístil společnou fotografii s Evou Burešovou a připsal k ní přání. "Happy Birthday, beautiful!" (v překladu všechno nejlepší, krásko pozn. redakce)

O chvilku později stejný snímek sdílela i herečka, která neskrývala radost z nečekaného překvapení. "Moji milovaní! Já nemám slov. Tolik překvapení mě už včera čekalo, že jsem na to vůbec nebyla připravená. Já mám tu svou hlavu pojašenou nastavenou na to, že mě vlastně nikdo nemá tolik rád a že pokud ano, tak si to vlastně nezasloužím. A tolik úžasných lidí mě včera i dnes přesvědčuje o opaku. Mé srdce plesalo, když na naše představení zimní pohádky přijela celá nádherná rodina Forejtovic. Děkuji VÁM VŠEM těm, kteří na naše představení přijeli a na mé narozeniny nezapomněli a opět přidali i dárky pro Nathánka. Miluji vás, jsem šťastná a cítím se…. Milovaná. Takže jste svůj úkol splnili. Teď je už zase na mne plnit ty vaše," napsala hvězda Slunečné dojemné poděkování.

I my přejeme Evičce krásné narozeniny a do budoucna štěstí v lásce i kariéře.

Eva Burešová oslavila 28. narozeniny.