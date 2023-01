Eva Burešová se po porodu vrací do ZOO: Tomáš Klus u ní v bytě!

4

Eva Burešová jako Lady X

Zdroj: Prima FTV

Sdílej článek:

Seriál ZOO, který ve své oblibě u diváků navázal na fenomenální Slunečnou, vstupuje do další sezony. Na co se v ní můžeme těšit? Eva Burešová pomalu vklouzne zpět do šatů Lady X, láska mezi ústřední dvojicí v podání Michaely Pecháčkové a Šimona Biliny bude stát na vratkých nohách a do toho všeho se přihlásí stíny minulosti!

Adam Hruška (Šimon Bilina) za velké pomoci rodiny Novotných odletěl do Amazonie, kde chce pátrat po svých rodičích. Je tu možnost, že jsou naživu, a tak se pokouší zjistit pravdu. Během expedice se dostane do ohrožení života, narazí na lidožrouty a slehne se po něm zem. V té samé chvíli se Sid (Michaela Pecháčková) doma stává veřejným nepřítelem číslo jedna. V ZOO jí nikdo nemůže přijít na jméno. Ed (Vojtěch Vovesný) bude mít nehodu na skútru, a jakmile se to dozví Alice (Sabina Laurinová), pospíchá do nemocnice a zapomene poslat sponzorskou platbu pro ZOO. Poslední dobou totiž chod a hlavní slovo rodiny připadá právě na ni. Ona bude tou, kdo začíná doma rozhodovat. Kvůli tomu, že je ZOO bez prostředků, přijde Marie Roklová (Veronika Freimanová) o vzácné zvíře a toho se chytí Albert (David Gránský). Roklová přijde o ředitelské křeslo a Albert se do něj vítězoslavně posadí. Kvůli tomu pak Sid všichni nenávidí a výměnu ředitele jí dávají za vinu. Jediný, kdo se za ni postaví, je fotograf Filip Janda (Tomáš Klus), a tak mezi nimi vznikne zvláštní vztah. Začíná být velká láska mezi Adamem a Sid v ohrožení? Nemanželská dcera Marie Roklová sice dostane padáka jako ředitelka, ale v ZOO zůstává, přesune se do kanceláře k Luborovi Brázdovi (Pavel Nečas) a doma to začíná vřít. Marie zjistí, že její manžel Karel (Ondřej Pavelka) má šestiletou nemanželskou dceru, a manželství teď visí na vlásku. Do děje se opět vrátí Viky (Eva Burešová), která se během pobytu v Bruselu stala Charlieho zpovědníkem. Neslavně se nastěhuje zpátky do svého bytu, který ale momentálně obývá fotograf Filip. Postupem času začíná zjišťovat, že toto sdílení není nepříjemná záležitost. Jakmile je Viky zpátky, Sid jí přenechává místo Lady X, které jí společně s klávesákem Lukášem Broučkem (Václav Noid Bárta) hlídala. Dvojčata Tes (Barbora Černá) a Izy (Lucie Černá) se vzepřou Charliemu Rakušanovi (Marek Němec), protože jejich srdce zahořela pro Vojtu (Goran Maiello) a Marka (Štěpán Benoni). Ti mezi tím přišli na to, že jsou holky dvě, a tím se jim značně ulevilo. To Charlie nemůže přenést přes srdce a snaží se jim vztah překazit. Dvojčata jsou ale rozhodnutá a opouští jejich společný byznys. Herci ze seriálu ZOOZdroj: Prima FTV Zlomená srdce i nové lásky Na scéně se objeví majitelka psího útulku Kateřina Kytková (Lucie Štěflová) a její dědeček Karel Kytka (Pavel Soukup), což přiměje Charlieho zpozornět a tak trochu zapomenout na dvojčata. Kateřina má problém s pozemkem, na kterém stojí útulek, a na pomoc kupodivu přispěchá právě Charlie. Do ZOO se přimotá i staronová ošetřovatelka Sylva Machyánová (Sandra Nováková) a bývalý manžel Anežky Krásné (Pavla Tomicová) Krása (Michal Suchánek). Krása je majitelem a ředitelem cirkusu, který se musí rušit, a tak si založí pojízdný zvěřinec. Zájem má o jednu žirafu ze ZOO, kterou chtějí utratit. Sylva už dlouhou dobu v ZOO pracuje jako ošetřovatelka antilop, doma má dvě malé děti, jen ten tatínek k nim chybí. Do každého vztahu se tak vrhá po hlavě, a jakmile zjistí, že o ni někdo jen trochu stojí, nebrání se. Robert Kajnar (Jan Vápeník) se po mozkové mrtvici vrací ke své bývalé ženě a mají před svatbou. To Elišce (Lucie Polišenská) zlomí srdce a od té chvíle o chlapech nebude chtít ani slyšet. Jenže postupem času zjistí, že policista Břéťa (Filip Kaňkovský) není vůbec špatný, a začne se rodit láska. Společně s Viky se vrací i Danuše (Tereza Brodská) a také na ni čeká láska. V okamžiku, kdy se prochází kolem rybníka, narazí na Raula (Vladimír Kratina). A štěstí se dokonce začne usmívat i na Lubora Brázdu, který pochopí, že s láskou a nějakou ženou není život vůbec špatný. Nesmí vám uniknout 5 Eva Burešová ukázala nadupaný dekolt: Na nové fotce je sexy jako nikdy předtím Zpěvačka Eva Burešová v posledních dnech na sociální síti sdílela hlavně snímky týkající se její práce, tentokrát ale svým příznivcům nadělila… Nesmí vám uniknout 5 Tomáš Klus zavzpomínal na svého zesnulého tatínka: Kolegy dojal k slzám Tomáš Klus o svého milovaného tatínka přišel, když mu bylo pouhých deset let. K nedožitým 56. narozeninám hudebník svému otci poslal dojemný…