Přemek Forejt jako chůva: Eva Burešová má s návratem na pódia jasný plán

Dvojnásobná maminka Eva Burešová hlásí návrat do práce. Půl roku po porodu se populární herečka a zpěvačka chystá potěšit své fanoušky. Sympatická brunetka se vrací do primáckého seriálu ZOO, začíná zkoušet muzikál Osobní strážce a co nevidět vyrazí na své pěvecké turné po Česku.

Pracovitá Burešová svým rozhodnutím všechny překvapila. S partnerem Přemkem Forejtem se odstěhovali za Prahu, kde spokojeně žijí s jejím synem z prvního manželství Nathanielem a půlročním Tristanem. Eva se tak musí připravit na náročné dojíždění nejen do Prahy.

Přemek jako chůva

O tom, jak to bude probíhat v praxi, má Eva už jasno. „Já jsem vlastně na mateřské stále a už do konce svého života budu. Nenastoupila jsem zpátky do práce, ve které bych byla každý den od osmi do osmi. Zoo točím jednou týdně, muzikál se po premiéře taky hraje jen pár večerů v týdnu, navíc tam mám alternaci. Turné jsou také večery, a ještě k tomu jde o jedenáct dnů, které jsou rozložené do dvou měsíců, takže nic, co by se nedalo zvládnout,“ řekla pro Expres odhodlaně. „Ve svém životě jsem našla balanc, takže si krásně užívám pracovní povinnosti, když je starší chlapeček ve školce a mladší s tatínkem nebo si užívají klučičí večer,“ pochvaluje si perfektní rodinné zázemí. „Užívám si každou chvilku s rodinou, protože je to to nejkrásnější, co mám. Když si ještě k tomu mohu odskočit do práce, kterou miluji, je to splněný sen,“ dodala.

Strach z neúspěchu

Své první turné si Eva nadělila k třicátým narozeninám. Fanoušci se mohou těšit na deset koncertů po celé České republice. Zpěvačka cítí ke svým posluchačům velký závazek. "Naše turné se velmi rychle blíží a já jsem čím dál víc nervózní. Největší strach mám vždy z toho, jestli někdo přijde. Ale vždy mě učili, že i pro jednoho člověka stojí za to odehrát celý koncert. A já s tím souhlasím," napsala v jednom ze svých posledních příspěvků. „Zvládne holka z Hlučína svoje první turné? Zvládne to i bez hitu v rádiu? Zvládne to i když ji teď lidi více znají jako televizní nebo muzikálovou herečku?“ popsala otevřeně své strachy. V závěru příspěvku vyzvala své fanoušky, ať neváhají a lístky na její turné si koupí. Podle webu Ticketstream, na kterém se prodávají vstupenky na turné EVA 2023, je koncert v Plzni už dokonce vyprodaný.