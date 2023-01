Nabroušená Eva Burešová: Nebudu ukazovat břicho ani poporodní vložky

Zdroj: Profimedia

Herečka a zpěvačka Eva Burešová přivedla v srpnu na svět vytoužené dítě, které počala s kuchařem a porotcem Masterchefa Přemkem Forejtem. Od té doby se na veřejnosti příliš neobjevuje a užívá si nového domu na vesnici nedaleko Prahy a samozřejmě také mateřství. Nedávno se ale rozčílila na sociálních sítích, že nebude ukazovat své "reálné" tělo po porodu.

Eva a Přemek se seznámili při natáčení show Tvoje tvář má známý hlas, kde přeskočila jiskra. Pár se začal scházet nejprve tajně, ale když viděli, že nejde jen o poblouznění, ale že spolu chtějí být, šli s pravdou ven. Seznámili spolu i své děti a tvoří tak velkou šťastnou rodinu, která působí spokojeným dojmem. K rodinnému životu nic moc neříkají, i když Eva se občas neudrží.

Vše vypuklo, když si herečka napsala na Instagram status, že se rozhodně nebude po porodu fotit a ukazovat svoje tělo, poporodní vložky ani nic jiného.

"Moje zlaté, já nejsem typ holky, která vám sem bude dávat takové ty “reálné” fotky hned po porodu a kojení, vložek a bůh ví čeho všeho, jen abych vám ukázala, že jsem “taky člověk”. Já myslím, že to je všem jasné," uvedla.

Nejsem typ holky, která bude ukazovat tělo po porodu na sociálních sítích

Vtipné však je, že tento status Eva rovnou doplnila dvěma fotkami a to právě břicha a momentkou, kdy ji evidentně vezli na porodní sál. Následně, jako by si herečka uvědomila, že přestřelila a začala tedy svůj názor mírnit.

"Ale z různých důvodů sem přikládám foto mého bříška dva měsíce po porodu. Vypadá stále jako kdybych byla v šestém měsíci a mně to, co? Nevadí! Hrdě vystavujeme těhotenská bříška, ale pak, když nám daji ten úžasný zázrak co tělo vytvořilo, se za něj stydíme? Neblázni, mámo! Jsi nádherná. Úžasná. Bohyně!" křičí Burešová do světa.

Tak jak to tedy je? V první větě Eva tvrdí, že není ten typ, který bude dávat na sociální sítě své "reálné" břicho po porodu a v druhé zase říká, že ho tam z mnoha důvodů dává a vyzývá ostatní ženy, aby to dělaly také. Nemají se přece za co stydět a jsou to bohyně! Ke zmatené úvaze už se nevrátila.