Eva Burešová pracuje na sto procent: Zastavil ji až zdravotní problém

Tmavovlasá kráska Eva Burešová v současné době patří k nejvytíženějším herečkám českého showbusinessu. Jak sama přiznává, je workoholik, a tak ji přemíra pracovních nabídek vyhovuje. S tím ovšem souvisí i stres, který se může velmi odrazit i na zdraví. Vloni si například hereččino tělo řeklo o oddych závažným problémem…

Herečka Eva Burešová momentálně září na televizních obrazovkách v seriálech Slunečná a Sestřičky Modrý kód. Objevuje se ale také v porotě populární show Tvoje tvář má známý hlas. A nebýt koronaviru, pohybovala by se i na divadelních prknech. Je toho zkrátka hodně. Eva Burešová je v jednom kole. Jejímu tělu však chybí odpočinek, a proto si o něj leckdy řekne velmi zvláštním způsobem.

Neštovice i slepota

Za posledních několik let si představitelka Týny ze seriálu Slunečná prošla hned několika zdravotními komplikacemi. Na nějaký čas dle webu diastyl.cz oslepla na jedno oko, zlomila si nohu, prodělala černé neštovice a potrápila ji ledvinová kolika. „Jsem člověk, který pracuje na sto procent a jen tak se nezastaví, pokud ho k tomu něco nedonutí. Většinou se pak objeví takovéto nemoci. Přišlo to náhle na dovolené. Dva týdny jsem si poležela v nemocnici, kamínek vytáhli a vše dobře dopadlo. Ale doufám, že už to nikdy nezažiju,” prozradila v rozhovoru, co si „užila” s ledvinovou kolikou.

Kvůli tomu, že se v její rodině objevila cukrovka, byla už jako malá podrobena vyšetření. To ale naštěstí bylo v pořádku. Tatínek na ni ale i přesto dává pozor. „Doteď mi táta cukr měří, když jsem na návštěvě,” řekla.

Učí se dýchat a přemýšlet

Sama herečka si je moc dobře vědoma toho, že stres jejímu tělu v žádném případě neprospívá. ‚Nemám to pod kontrolou. Jsem workoholik a jsem ráda zasypána prací. Stres k tomu patří, samozřejmě ale vím, že to není dobře. Naštěstí mám teď kolem sebe lidi, kteří mě učí zpomalit, dýchat a víc přemýšlet o důležitých věcech, ať už životních nebo pracovních,” dodala ještě, přičemž měla na mysli dost možná právě svého partnera Přemka Forejta, po jehož boku doslova září štěstím.

Dvojice zpočátku svůj vztah tajila, pak ale kápla božskou. Přemek teď vesele sdílí i jejich společné fotografie na sociálních sítích a je jasné, že jsou spolu oba moc spokojení. Snad tedy Přemek naučí svoji lásku, jak zpomalit pracovní tempo, aby ji nadále nepotkávaly zdravotní problémy.

