Eva Burešová je sexy víc než kdy dřív, nový klip ale sklízí rozporuplné reakce

Oblíbená herečka a zpěvačka Eva Burešová světu představila zbrusu novou píseň Noční nebe, ke které natočila i pořádně žhavý videoklip. V tom vystřídala několik paruk a v přiléhavém oblečení se smyslně vlnila do rytmu hudbu. Celý děj klipu se odehrává na zvláštním večírku plném různých masek a dalších krásných žen. Mezi nimi poletuje i několik mužů. Jedním z nich je současný partner Evy Burešové Přemek Forejt a také její bývalá láska Matyáš Adamec.

Eva Burešová je zkrátka nesmírně všestranná umělkyně, která, když zrovna nezáří na televizních obrazovkách, tráví čas v nahrávacím studiu nebo na pódiu. Kromě hereckého talentu jí bylo zhůry dáno i pěvecké nadání a její písně fanoušci naprosto zbožňují. Mezi její nejznámější a vůbec nejoblíbenější skladby patří například Malý princ, Máš u mě skrýš anebo Úsměv Mony Lisy. Nyní Eva vydala novou píseň s názvem Noční nebe, ke které natočila i smyslný videoklip. A nutno říct, že herečka a zpěvačka snad nikdy nebyla tak sexy.

Malá role pro Přemka

Novým videoklipem Eva Burešová své fanoušky pořádně rozpálila. Během natáčení vystřídala několik paruk i sexy oblečků, vyzývavě se dívala do kamery a nešetřila ani svůdnými pohyby. Je jasné, že její proměna nezaujala jen fanoušky, ale také všechny přítomné na place. A půvabů krásné zpěvačky se nemohl nabažit ani její partner Přemek Forejt, který se ve videoklipu rovněž objevil v menší roli. Ústřední mužské role se pak zhostil bývalý přítel Evy Burešové Matyáš Adamec.

Někteří z řad fanoušků spokojení nejsou

Role, do které se Eva Burešová při natáčení klipu vžila, ale nebyla všem jejím fanouškům úplně po chuti. Zatímco většinou všichni její obdivovatelé křičí nadšením, tentokrát se objevila celá řada reakcí, které úplně pozitivní nebyly. „Velmi laciné. Cca 3 minuty ztráta času,” napsala pod video jedna z fanynek. „Nechci urazit, ale není to ono. Ale každý má jiný vkus. Jen to není tak dobré, jako jindy, sorry,” píše další. „Písnička docela jde, ale ten videoklip je pěkně divný. Videoklip se vůbec nepovedl. Lepší je Malý princ,” zní ještě.

Jiní pro změnu neměli s videoklipem problém, ale vadilo jim, že Eva, která je skvělou zpěvačkou, v písni neměla šanci naplno ukázat své kvality. „Myslím si, že Eva má výborný hlas, bohužel je tato píseň hodně podprůměrná,” řekla otevřeně obdivovatelka Evy Burešové. Zavděčit se všem je zkrátka naprosto nemožné.