Eva Burešová čelí podvodníkům: Její tvář zneužili, aby z lidí vylákali peníze

Zdroj: Profimedia

Oblíbená herečka Eva Burešová se dostala do pořádně nepříjemné situace. Internetoví podvodníci totiž zneužili jejího jména, aby mohli z důvěřivých lidí vylákat nemalé peníze. Sama herečka na podvod upozornila na své sociální síti a varovala před ním své fanoušky. Nepříjemnost by ráda vyřešila, bohužel se proti takovým věcem nemá jak bránit.

Do obdobné situace se bohužel dostala již celá řada známých osobností, a to jak z Česka, tak z celého světa. Podvodníci na internetu často zneužívají jmen populárních lidí, aby mohli prostřednictvím na první pohled důvěrně působících webů lákat z jejich fanoušků peníze. Častokrát jde například o stránky, které návštěvníkům nabízejí možnost velmi snadného výdělku, stabilního příjmu anebo je podněcují k nákupu naprosto neúčinných tablet na hubnutí. Podvodníci na svých webech píší smyšlené články a v nich zmiňují dobře známé osobnosti, aby ještě posílili důvěryhodnost svých tvrzení. Bohužel jde ale takřka vždy o naprostý nesmysl, který má jediný cíl – vytahat z lidí co nejvíce peněz.

Nemám s tím nic společného!

A právě nyní se, jak informoval Blesk, na internetu objevila i stránka s fotografií Evy Burešové. Ta s tím ale nemá co dočinění. „Jsou to fejkové zprávy. Nemám s tím absolutně nic společného. Prosím vás, nevěřte všemu, co je na internetu. Vždy na to všichni upozorňovali a stejně se denně najdou lidé, kteří na to věří,” napsala Eva Burešová na svém Instagramu, aby varovala své fanoušky. „Bohužel se proti tomu nedá nijak bránit. Lidé, co tyhle stránky vytvářejí, nejsou z Čech a nejsou dohledatelný,” vysvětlila herečka, proč nemůže nepříjemnou situaci nijak řešit.

Řada hvězd

Podvodníci obdobným způsobem v minulosti využili například i fotky Leoše Mareše, Patrika Vrbovského anebo zesnulého miliardáře Petra Kellnera. Prostřednictvím jejich jmen a jejich podobizen lidem nabízeli možnost, jak si rychle vydělat peníze. Stránky s takovým obsahem většinou po uživatelích vyžadují, aby pro přístup k návodu, jak peníze vydělat, zaplatili vstupní poplatek v nemalé výši.

Po zaplacení první částky je ale zpravidla nutné platit další a další peníze, které pochopitelně k žádnému zázračnému postupu na rychlé zbohatnutí nevedou. Spíše k rychlé chudobě. Poškození pak své peníze už nikdy nevidí. Lidé na internetu by zkrátka měli být obezřetní a nikdy neposílat své úspory někomu, koho vůbec neznají. A už vůbec ne na pochybné stránky, které slibují nesmysly.