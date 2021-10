Eva Burešová slaví obrovský úspěch! Dočká se prestižního ocenění?

Zdroj: Profimedia

Populární zpěvačka a herečka Eva Burešová se během posledních několika let dokázala vypracovat na jednu z nejvytíženějších osobností českého šoubyznysu a v dohledné době rozhodně nemá v plánu na svém pracovním nasazení polevit. Sklízí jeden úspěch za druhým a nyní má šanci za své snažení obdržet prestižní ocenění!

Dokončila seriálový hit Slunečná a už je součástí dalšího televizního projektu. Do toho hraje v divadle a věnuje se hudbě. Zároveň musí své pracovní povinnosti skloubit s péčí o syna a najít si čas na svého partnera Přemka Forejta. Eva Burešová je zkrátka v jednom kole a fanoušci ji zbožňují. Nyní se před ní otevírá další příležitost. Byla totiž nominovaná v anketě Český slavík!

Radost a slib

O své nominaci informovala Eva Burešová své fanoušky na sociální sítí. „Hlasování na Českého slavíka je opět tady. Je to vše na vás. Já jsem velmi ráda, že jsem v nominaci. Můžu vám slíbit, že budu dál zpívat, ať se děje, co se děje,” napsala Burešová ve svém příspěvku a naznačila tak, že pro ni případné vítězství není na prvním místě. „Chystáme pro vás nové písně a mě dělá nejvíce šťastnou, že na naše koncerty chodíte a zpíváte s námi,” dodala ještě.

Jak se ale zdá, šanci na získání ocenění má představitelka Týny ze Slunečné obrovskou. Fanoušci jí totiž okamžitě vyjádřili podporu a v anketě hlasovali. „Můj hlas už je poslán, maminčin hlas je poslán, babiččin také,” napsala k příspěvku jedna z fanynek. A přidávali se i další obdivovatelé. „Evi, u nás už jsi vyhrála, ať se děje, co se děje. Víš co? To, co se má stát, se stane. A i kdyby jsi to nevyhrála, přestože vím, že máš neskutečně silnou základnu fanoušků a máš na to, tak pro nás už jsi vítězka jen za to, co už jsi dokázala a kam jsi se dostala,” přidávala se další a dávala najevo, co pro ni zpěvačka znamená.

Pracovní i osobní úspěchy

Nejen kariérně, ale i osobně. Eva Burešová je ve svém životě momentálně nesmírně šťastná. Již delší dobu tvoří pár s porotcem kuchařské soutěže MasterChef Přemkem Forejtem, se kterým na každém snímku dokazují, jak moc jsou do sebe zamilovaní. Před pár dny vzbudila zpěvačka na sociální síti značný rozruch, když zveřejnila fotografii se stříbrným prstýnkem. Mnozí ihned začali spekulovat o zásnubách. Vzhledem k tomu, že byl však prstýnek navlečen na prostředníčku, je svatba momentálně mimo hru. Zamilovaní jsou oba ale až po uši!

Eva Burešová je nominovaná v anketě Český slavík: