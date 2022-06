Eva Burešová se spojila s Brzobohatým: Místo ovací ale sklízí spíše kritiku

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Eva Burešová a hudebník Ondřej Brzobohatý se dali dohromady a nazpívali společně duet s názvem Léto. Jde zároveň o skladbu, která se objeví v novém muzikálu Slunce, seno, jahody, pro který napsal písně právě Brzobohatý. Z pohodové letní písně mají ovšem mnozí dost rozporuplné pocity.

Herečka a zpěvačka Eva Burešová má statisíce fanoušků, kteří její tvorbu naprosto zbožňují. Když se tedy objevily první zprávy o tom, že tmavovlasá kráska nazpívá duet s talentovaným hudebníkem Ondřejem Brzobohatým k jeho novému muzikálu Slunce, seno, jahody, všichni byli plni očekávání. Jenže s výsledkem celá řada lidí není tak docela spokojená.

V rádiu se líbila

„Je to chytlavá píseň, která vznikla jako vzpomínka na táborákové písně. Zkusili jsme to a poslali ji do rádia. A to usoudilo, že by se jim hodila do rotace. Byl jsem z toho úplně nadšený,” radoval se v pořadu Showtime Brzobohatý, který skladbu s názvem Léto napsal pro muzikál Slunce, seno, jahody.

Ondřej Brzobohatý a Eva Burešová jsou dlouholetými přáteli, a tak hudebník dlouho neváhal, když přemýšlel, s kým duet nahraje. A Eva Burešová rychle souhlasila. „Mám hrozně ráda country, je mi blízké a s Ondrou jsme se shodli na tom, že působí na všechny takovým pozitivním klidem, byť jsem četla, že je nejvíc depresivní. Ale to bude spíše to americké country než české,” řekla k písni Burešová.

Všem se nezavděčili

I když mají oba ze společné písně radost, našla se celá řada posluchačů, kterým je duet proti srsti. „Písnička mě vůbec nechytla a ke Slunce, seno… se to nehodí, což mě mrzí,” napsala pod videoklip jedna z komentujících. „Filmový klip se absolutně k písni nehodí, to je holý fakt. Kdyby udělali záběry na žitná pole, rybníky, zmrzlinu a melouny, udělají líp,” rozčiloval se další posluchač, kterému se, stejně jako spoustě dalších, nelíbí, že se v klipu objevují záběru z filmu Slunce, seno, jahody.

„Je mi líto, ale text je úplně hrozný a prvoplánový. Nelíbí,” znělo ještě v sekci komentářů. No, každému zkrátka není možné se zavděčit.