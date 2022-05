Burešová řekla ne placeným spolupracím, místo toho přišla se zajímavou nabídkou

Zdroj: Profimedia

Když herečka a zpěvačka Eva Burešová oznámila těhotenství, strhla se doslova lavina žádostí o spolupráce. Eva je v poslední době velmi žádanou a trendy celebritou, její instagramový učet má bezmála půl miliónu sledujících. Na její slávě se snaží zviditelnit i řada firem, těm nyní dala hvězda Slunečné utrum.

Nechce nic zadarmo

Sympatická herečka oznámila, že nebude dělat reklamy na sociálních sítích na dětské kočárky, příkrmy, plenky ani oblečení. A pokud už je dělat bude, pak jen na produkty, které si sama koupí. „Ahoj, chtěla bych se tady vypsat z nějaké věci, se kterou se nedokážu ztotožnit. Včera jsme si s partnerem projížděli internetové stránky s kočárky a celkově s věcmi pro maminky a jejich miminka. Jsem v šoku, kam až se vyšplhaly ceny pro tolik potřebné a naprosto nutné věci jako jsou kočárky, plenky, mlíčka a lahvičky,“ odůvodnila svoje rozhodnutí. V některých věcech tak už mají zamilovaní partneři jasno, v jiných, jako je třeba jméno, ještě hledají a mlží. "Samozřejmě, že přemýšlíme nad jménem a přemýšlíme o tom, jak ten čistý list tomu děťátku nadepsat. Ale zatím si to ještě necháme pro sebe," řekl pro TV Nova natěšený nastávající otec Přemek Forejt.

Výzva firmám

„Po našem zveřejnění se mi ozvala spousta firem, které by chtěly, abychom propagovali jejich věci. Kočárky, kosmetiku, plenky. Nedokážu to. Nedokážu přijmout něco, co ostatní maminky potřebují také a prostě si to z finančních důvodů nemohou pořídit. Proč bych takové věci já, jako někdo s nějakým počtem sledujících, měla dostávat zadarmo?“ zeptala se na svém Instagramu. „A tak prosím firmy, které o to zde mají zájem. Ano, ráda vám zpropaguji kočárek, který od vás zakoupím, pokud jste schopni darovat alespoň pět kočárků či jiných věcí maminkám, které to štěstí nemají,“ zakončila svůj příspěvek.

Velký vliv

To, že má Eva opravdu velký vliv, se potvrdilo hned následující den. K další fotografii s těhotenským bříškem připsala radostný vzkaz. „Milí! Aktualizace ke včerejšímu příspěvku. Ozvalo se mi několik firem, kterým se můj nápad líbil a jdou do toho!!! Mám radost a až všechno bude domluvené a připravené, ozvu se vám“. V komentářích se objevila k odvážnému kroku Evy velká podpora od hereckých kolegyň i veřejnosti, většina z nich vybízí k tomu, aby se k tomuto přístupu přidali i další vlivní influenceři. Eva tak možná nevědomky započala novou éru placených spoluprácí.