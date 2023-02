Forejt je šťastný muž: Eva Burešová ukázala dokonalou postavu po porodu

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová teprve před půl rokem porodila syna Tristana Williama, s kily navíc ale dvojnásobná maminka neskutečně rychle zatočila a dnes se pyšní ukázkovou postavou, kterou se pochlubila v plesových šatech na svém Instagramu.

Eva Burešová už se několik měsíců pyšní titulem dvojnásobná maminka, že má ovšem doma drobná brunetka dvě děti, by hádal opravdu málokdo. Zpěvačka a herečka se během pár týdnů po porodu dostala do skvělé formy a má postavu snů.

"Včera jsem si připadala jako chodící diamant," okomentovala Burešová snímek, na kterém ukazuje své sexy křivky v honosném plesovém modelu.

Burešová krátce po příchodu druhého syna naskočila zpět do pracovního kolotoče a kromě natáčení seriálů plánuje na letošní rok obří turné, jehož přípravám se poslední týdny věnuje. "V jedné písni se zpívá: Já vděčná jsem, že mám svůj tým. Nemůžu více souhlasit. Jsem více než vděčná, že mám tým lidí jaký mám. Dnes jsme měli kreativní schůzku ohledně naší/vaší tour a co vám budu, máte se na co těšit," ozvala se Eva svým sledujícím před pár dny. Hvězda seriálu Slunečná zvládá mateřství a pracovní kolotoč skloubit na jedničku a dle svých slov prožívá nejkrásnější životní období.

Ukázkový rok

"Jediný, kdo na fotce chybí, je naše paní Nairobi (pes, pozn. redakce). Přátelé tento rok 2022 byl ukázkový, přesně takový, jaký si ten svůj život představuju. Spoustu, spoustu splněných snů, krásná práce, emoce nahoru dolů, a to vše prožívat po boku lidí, kteří po mém boku zůstávají či přišli noví. S úsměvem i se slzami. Tento rok mi dal mnohé. Syna. Dům. Psa. Role. Slavíka. Vás. Ale hlavně rodinu a nové přátelé," bilancovala nedávno Eva Burešová uplynulý rok, který byl pro ni velice úspěšný.

"Byť mě ten rok párkrát dostal na kolena, kdy jsem si se zoufalstvím říkala: bože, co dál? Když jsem se v poslední den toho roku koukala na poslední západ slunce, řekla jsem si, že to vše zlé, co mě potkalo, bylo neviditelné. To, co jsem mohla nahmatat, obejmout, pozdravit z očí do očí, bylo vždy jen úžasné. Tak tedy všechna čest tomuto roku. Byl opravdu jeden z nejhezčích," pochvaluje si Burešová, která po boku svého partnera Přemka Forejta našla opravdové štěstí.

"Děkuji 2022 za syna, dům, psa, za přátelé, za práci, za sebe. Vzhůru do toho s těmi trojkami. Kdo má můj diář už moc dobře ví, co nás čeká," uzavřela dvojnásobná maminka.

Eva Burešová vypadá skvěle