Eva Burešová o sobě pochybuje: Neví, jak zvládne péči o dvě děti

Herečka Eva Burešová a její partner Přemek Forejt se už za pár týdnů dočkají první společného potomka. I když se oba na jeho příchod nesmírně těší, herečku trápí různé obavy. Dokonce pochybuje o svých schopnostech.

Pro herečku Evu Burešovou je její druhé těhotenství náročné. Zatímco v případě, když pod srdcem nosila syna Nathánka, zvládala požehnaný stav levou zadní, s druhým dítětem už to procházka růžovou zahradou není. „Je to diametrální rozdíl. Myslím si, že u toho Nathánka jsem přece jen hrála hodně v divadlech. Teď po covidu se tak často nehraje, takže nemám takový pohyb, jako jsem mívala předtím. Takže to tělo je takové jiné,” nechala se Eva Burešová slyšet pro Blesk s tím, že je od začátku těhotenství prakticky neustále unavená.

Má obavy

Jak Eva, tak její partner Přemek se na přírůstek do rodiny nesmírně těší. Dokonce i jejich děti, které mají herečka a šéfkuchař ze svých předchozích vztahů, jsou radostí bez sebe a nemohou se narození sourozence dočkat. Přesto má ale hvězda seriálu Zoo z několika věcí strach.

„Pořád si říkám, že to bude fajn, jindy ale zase přemýšlím, jestli zvládnu být maminka dvou dětí. Jak se stane, že začnu milovat obě děti najednou? Pět let dostával veškerou lásku jen Nathánek. Nevím, jako to bude, ale nesmírně se na to těším,” prozradila Eva v rozhovoru pro ženy.iprima.cz.

Pauza v Zoo

Eva Burešová se už na nějakou dobu rozloučila se seriálem Zoo, ve kterém se během několika následujících měsíců její postava Viky neobjeví. „Je to hezké, člověk ví, že ho tu mají rádi. O to víc se těším, až se vrátím,” chválila si herečka štáb. Na druhou stranu se ale těší i na to, že si nyní bude moci konečně pořádně odpočinout a dle svých slov bude hodně spát. Jakmile to pak její stav dovolí, herečka se opět vrátí před kameru i k dalším pracovním povinnostem.