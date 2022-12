Dvojnásobná maminka Burešová: Porod byl nádherný, klidně budu rodit každý rok

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová nedávno přivedla na svět svého druhého syna, Tristana Williama, i s péčí o malé miminko ale zvládá herečka natáčet seriál ZOO i další pracovní projekty. Herečka si mateřství náramně užívá a pozitivní vzpomínky má dokonce i na porod, který byl dle jejích slov nádherný a harmonický.

Pouhé dva měsíce po porodu se Eva Burešová vrátila k natáčení seriálu ZOO, kde hraje hlavní roli. Čerstvá dvojnásobná maminka si na natáčení vzala i svého syna Tristana Williama.

"On je hrozně klidné miminko. Je hodňoučkej a zlaťoučkej. I když je tady obrovské vedro a dusno a on nespí, je tady s tatínkem, takže ho můžu jít kdykoliv nakojit," pochlubila se herečka a zpěvačka v pořadu Showtime.

Ačkoliv je malý Tristan na světě teprve pár týdnů, se slavnou maminkou už byl na place několikrát. Před nedávnem totiž Burešová natáčela videoklip k písni Tiché vody, kam si svého synka také vzala s sebou. "Naše první natáčení, zvládá to výborně. Zatím stále spí, a když nespí, tak se směje. Po kom to má?" nešetřila Burešová chválou na svého chlapečka.

Jsem moc šťastná a vděčná

Ačkoliv se Eva Burešová pomalu vrací před kamery, aktuálně je pro ni nejdůležitější trávit čas s dětmi a rodinou. "Není to tak, že bych si řekla, že se chci vrátit do práce. Ne, ne. Odtočíme a půjdeme spolu zase spinkat do postele," vysvětlila herečka s tím, že role maminky ji velice naplňuje.

"Hrozně mě baví říkat, že kluci spí, nebo: já mám kluky v autě, musím spěchat. Je to boží, nádherný pocit. Jsem moc šťastná a vděčná, jakou rodinu mám. Jsem také pyšná na své tělo, co všechno zvládlo," dodala Burešová, která dokonce ráda vzpomíná i na porod syna, který prý proběhl nad očekávání dobře.

"Měla jsem nádherný a harmonický porod. Byl to opravdu nádherný zážitek. Kdybych měla takto rodit pokaždé, tak budu rodit každý rok," uzavřela pyšná maminka.

Burešová zvládá skloubit mateřství s prací na jedničku