Netradiční porod Evy Burešové: Co udělala s placentou?

Herečka Eva Burešová v současné době září v seriálu Slunečná. Hraje hodnou sestru Týnu, která chce zachránit rodinný statek. I když vypadá na první pohled křehce, umí si prosadit svou. V tom je stejná jako její představitelka.

I Burešová se v reálném životě nenechá jen tak něčím vykolejit. Možná snad jen těhotenstvím. To jí z míry vyvedlo. „Trošku ano, vzhledem k tomu, že jsme spolu s Míšou byli teprve čtyři měsíce. Bylo to samozřejmě zvláštní, ale ono je to možná vždycky zvláštní, i když je miminko plánované,“ svěřila se Burešová pro časopis Maminka. Krátce po porodu od ní partner odešel.

Eva zůstala na syna sama

Právě o porodu se Burešová rozpovídala více než dost. „Porod proběhl přesně do posledního detailu tak, jak jsem chtěla. Úplně původně jsem chtěla rodit doma, měla jsem přání, aby to byla taková velká rodinná párty. Na zahradě bazén, kolem mě jako mé sudičky všechny ženy z rodiny,“ popisuje Burešová svoje původní plány.

„Ale pak jsem si to rozmyslela s tím, že kdyby se nedej bože něco stalo, chci, aby doktoři mohli zasáhnout. Jsem z Hlučína a nakonec jsem si vybrala krnovskou porodnici, protože to byla jediná porodnice v okolí, kde se dalo rodit do vody. Během hodinové cesty jsem si pořád opakovala afirmace. Chtěla jsem rodit kolem půl šesté ráno, protože miluju v létě východy slunce,“ svěřila se.