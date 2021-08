Eva Burešová má jedno velké přání, pak to zabalí a odstěhuje se na statek

Zdroj: Profimedia

Vypadá to, že na co Eva Burešová sáhne, to se jí daří. Zpívá v muzikálech, její písničky se hrají v rádiích a zřejmě největší popularitu jí přinesla role rázné statkářky Týny Popelkové v seriálu Slunečná. Tím ale herečka zdaleka nekončí a dál si plní svoje sny. Nedávno začala natáčet celovečerní film, ve kterém získala rovnou hlavní roli.

"Když se mě někdo v poslední době zeptal, co ještě bych si chtěla splnit, odpovídala jsem stejně. Přála bych si roli ve filmu," napsala nedávno na sociální síti Eva. Ta na sebe výrazně upozornila také v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, kde nejdříve zpívala a před časem si zkusila i roli porotkyně. Burešová se přitom netají s tím, že má téměř všechno, po čem kdy v životě toužila.

Ty brďo, mami, já budu v kině!

"Hraju v seriálu, který mě i vás baví a zároveň tam mám skvělé kolegy a zázemí. Chystám už druhý diář, dětský splněný sen, taky se skvělou a trpělivou partou. Na divadle mám nádherné role. Mám nádherného a tolik milého a chytrého synáčka. Milujícího a milovaného partnera. Úžasnou rodinu," pochvaluje si umělkyně, která chodí s šéfkuchařem a porotcem soutěže MasterChef Přemkem Forejtem.

A protože Burešová patří mezi talentované herečky, jeden z jejích dávný snů se nedávno stal realitou. "Dávám na vědomí, že včera jsem měla první natáčecí den filmu, ve kterém mám hlavní roli. Ty brďo, mami, já budu v kině!" raduje se herečka, která se zatím objevuje hlavně v seriálech. Fanoušci si ji dobře pamatují z Modrého kódu nebo Gymplu s (r)učením omezeným, kde měla sice menší roličku, ale určitě nezapadla.

Budu péct chleba a navlékat náramky

I když Burešová neupřesnila, o jaký snímek se jedná, už teď se diváci jistě mají na co těšit. Eva je totiž známá nejen svojí pracovitostí a cílevědomostí, ale také tím, že si pečlivě vybírá projekty, do kterých vstupuje. Kromě velké filmové mety má zpěvačka před sebou ještě jedno obrovské přání. Ráda by se ráda zúčastnila populárního televizního pořadu. "Pak už teda jen StarDance a balím to," uvedla Eva, která by nabídku do dalšího ročníku soutěže určitě neodmítla.

"Budu žít na statku, plodit děti, péct chleba pro sousedy a každý večer sedět u plného stolu lidí, kteří jsou šťastní za to, co mají. Budu psát knížky pro děti a navlékat náramky. Budu věci brát tak, jak přicházejí… Protože to je pro mě ta nejlepší cesta," plánuje si Burešová svoji budoucnost. Uvidíme, co všechno se nadané umělkyni ještě vyplní.

Eva Burešová prorazila v soutěži Česko Slovensko má talent v roce 2011.