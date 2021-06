Eva Burešová a Přemek Forejt na dovolené: Čumilům na pláži předvedli vášeň

Nikdo nevěřil, že jim to vyjde, ale oni všem vytřeli zrak. Byť je každý z jiného města, čas si na sebe udělat umí. Eva Burešová a Přemek Forejt si momentálně užívají dovolenou a pro svoje věrné fanoušky se nezapomněli zvěčnit.

Při focení snímku na pláži byli jistě středem pozornosti, jelikož se na něm objímají a Forejt přitom dává Burešové polibek. Láska a vášeň mezi nimi nejde přehlédnout. Na začátku by si přitom nikdo nepomyslel, že tihle dva budou spolu.

Eva Burešová je herečka, kterou proslavil seriál Slunečná a Přemek Forejt je známý šéfkuchař restaurace Entrée a zároveň porotce z MasterChefa. Oba tráví čas převážně v jiném městě, ale stejně vztah zvládají.

Forejt se snad nikdy nenacestoval tak, jako teď. Eva mu za to ale stojí. Zpočátku jejich vztah provázela mírná hysterie, protože je veřejnost odhalila a oni na to nebyli připravení. Burešová pak na sociálních sítích prosila o trochu klidu.

Hledali se, až se našli

„Chci mluvit jen o své práci a o věcech, do kterých si myslím, že někomu může něco být. Pokaždé, když jsem mluvila o něčem ze svého soukromí, vše se překroutilo. Naprosto vše. A já už to nechci. Nechte můj soukromý život, svět,“ uvedla Burešová na sociálních sítích.

„Prý jsem se změnila a jsem arogantní. Jen proto, že jsem se rozhodla střežit své soukromí. Chránit mé blízké,“ napsala herečka.

Konečně už lásku netají

„Necítím to jako fér. Nutíte mě k veřejnému vyjadřování o něčem, o čem mluvit nechci a sama jsem vám to několikrát řekla. Jsem znechucená a zklamaná. Chtěla jsem jen trochu soukromí. Chtěla jsem jen věci, které jsou intimní, prožívat sama,“ dodala Burešová, která k příspěvku zamkla komentáře.

Obdobné vyjádření dal Forejt. „To, co je mezi mnou a Evičkou, je mi posvátné a budu moc rád, když nás necháte být a budete to respektovat. Děkuji a hodně štěstí všem,“ dodal. Později to oba přestali tajit a sem tam něco ze svého soukromí odhalí.

Eva Burešová a Přemek ForejtZdroj: Instagram