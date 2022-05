Eva Burešová vyznala lásku Přemkovi: Děkovala mu za podporu v těžkých časech

Přemek Forejt a Eva Burešová

Zdroj: Profimedia

Herečka Eva Burešová velmi často čelí nenávistným komentářům a vzkazům, které dostává od lidí, jež pravděpodobně nemohou vydýchat její strmě stoupající slávu. Ke zmíněné sortě hejtrů už jednou promluvila a požádala je o to, aby si zlá slova na její adresu odpustili alespoň během jejího těhotenství. Jenže to úplně nezabralo. Naštěstí má vedle sebe kráska svého milovaného partnera Přemka Forejta, který jí je vždy velkou oporou. A právě za to mu v den jeho svátku poděkovala.