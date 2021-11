Po uši zamilovaní: Eva Burešová a Přemek Forejt promluvili o svatbě

Zdroj: TV Prima

Jsou jedním z nejkrásnějších párů českého šoubyznysu a jejich láska nadále kvete. Herečka Eva Burešová a šéfkuchař Přemek Forejt jsou spolu již více než rok, a proto se jich zvídaví fanoušci často ptají, zda neplánují svou lásku stvrdit i manželským slibem. Dvojice se tomuto tématu na veřejnosti většinou vyhýbá a nechává své příznivce bez odpovědi. Tentokrát však padlo několik slov, která by se dala vysvětlit různě. Schyluje se snad k veselce?

Byly doby, kdy svou lásku skrývali a chtěli si jen nechat jen a jen pro sebe. Těmto časům je ale dávno konec a Eva Burešová a Přemek Forejt hrdě ukazují, jak moc se milují. Na nedávném křtu svého diáře se od sebe Burešová s Forejtem takřka nemohli odtrhnout. Neustále se sebe navzájem dotýkali a zářili úsměvy na všechny strany. Není se čemu divit, že jim mnozí jejich pouto velmi závidí. Herečka a šéfkuchař se totiž postupem času stali jakýmsi prototypem ideálního vztahu. A proto se stále častěji objevuje zásadní otázka, zda bude svatba.

Nejdřív tetování, pak svatba?

Roční výročí vztahu zpečetili partneři společným tetováním, každý si nechal na ruku vytetovat malé červené srdíčko. Po takovém kroku je jasné, že to spolu dvojice myslí skutečně vážně. O svatbě ovšem dlouho nepadlo ani slovo. Až dosud. Na otázku, ohledně veselky totiž odpověděl Forejt velmi překvapivě. „Já bych chtěl svatbu v rodinném kruhu,” nechal se slyšet pro Aha! a okamžitě tak spustil lavinu spekulací. Není ale zcela jasné, zda mluvil pouze obecně, nebo měl na mysli svatbu přímo s představitelkou Týny ze seriálu Slunečná.

Co ale jasné je, je fakt, že se jejich plány na připadnou svatbu shodují. Ani Eva Burešová totiž netouží po žádném honosném obřadu a stovkách hostů. „Když jsem byla děvčátko, chtěla jsem asi jako většina dívek pohádkovou svatbu, princeznovské šaty, s festivalem a spoustou lidí. Čím jsem ale starší, tím více vím a cítím, že je to pouze o těch dvou lidech. I kdybychom tam měli být sami dva a měli na sobě jen župan, vůbec by mi to nevadilo,” prozradila před pár měsíci eXtra.cz herečka.

Zatím nic?

Vzhledem k tomu, nakolik jsou oba ke svým fanouškům v posledních měsících otevření, lze předpokládat, že by se s případnými zásnubami již dávno pochlubili. „Už jsme spolu přes rok a oba víme, co chceme a co od sebe očekáváme, takže už nemáme problém se podělit o soukromí,” svěřila se Burešová a vysvětlila tak, proč před svými příznivci již nic neskrývá.

Svatba tedy dle všeho stále není na programu dne. Vzhledem k tomu, jak ovšem vztah Přemka Forejta a Evy Burešové postupuje, lze očekávat, že svatební zvony zanedlouho začnou znít.

Eva Burešová a Přemek Forejt jsou nesmírně šťastní: