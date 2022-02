Skvělá dvojka: Eva Burešová ukázala, jak její syn vychází s Přemkem

Zdroj: Profimedia

Herečka Eva Burešová strávila den svatého Valentýna snad nejlépe, jak jen mohla. Nebyla ale jen se svým partnerem Přemkem Forejtem. Krásné odpoledne si totiž udělali společně i s roztomilým synem herečky Nathanielem. A Eva Burešová nemohla být šťastnější.

Pokud Eva Burešová měla nějaké obavy z toho, jak její syn Nathaniel ve svém životě přijme jejího partnera Přemka Forejta, pak byly naprosto zbytečné. Známý šéfkuchař si totiž s roztomilým chlapečkem, kterého má herečka z předchozího vztahu, perfektně rozumí. O tom ostatně svědčí i snímky, které Burešová na den svatého Valentýna zveřejnila na sociální síti.

Úplně mě to dojalo

„S dnešním dnem a s celým svým životem jsem velmi spokojená. Doufám, že i vy jste měli krásný a zamilovaný den. Pojďme v tom pokračovat i zítra,” napsala Eva Burešová k sérii snímků, na kterých zachytila několik momentů ze slunného odpoledne, jež trávila společně se svým partnerem Přemkem Forejtem a synem Nathanielem. A fanoušci se mohli rozplynout!

„Krásné, jak je mezi Přemkem a vaším maličkým vidět ta láska,” napsala pod příspěvek jedna z nadšených obdivovatelek herečky. „Jak se drží za ruce. Úplně mě to dojalo,” přidala se další. A není se čemu divit. Z fotek je naprosto zřejmé, že si malý Nathaniel Přemka naprosto zamiloval. A podle všeho je tato láska naprosto vzájemná. „Božínku, jak se Nathánek Přémi drží! Evičko, kéž by vám takhle láska a štěstí trvaly už věčně,” stojí ještě v jednom z mnoha komentářů.

Spekulace o těhotenství

V posledních několika týdnech se spekuluje o tom, zda není Eva Burešová s Přemkem Forejtem těhotná. Poprvé s informací přišel web eXtra.cz, kterému měl novinku sdělit důvěrný zdroj přímo z televize Prima. „Zatím je to neoficiální, ale už o tom mluví celý štáb. Eva to zatím sice oficiálně neoznámila, ale mělo by k tomu dojít každým dnem. Měla by být ve třetím měsíci těhotenství,” sdělil zmíněné redakci člověk, který nechtěl být jmenován.

Nejrůznější domněnky ovšem sama herečka okamžitě smetla ze stolu a označila je za nesmysly. Jenže o těhotenství mluví i jiní. Podle jednoho člena štábu, který natáčí seriál ZOO, se měla Burešová svěřit s tím, že čeká miminko, v kostymérně. „Na place teď kvůli tomu panuje napjatá atmosféra. Samozřejmě bychom pochopili, kdyby si to Eva chtěla nechat do třetího měsíce pro sebe, nicméně kdyby to byla pravda, nehorázně by to lidem zkomplikovalo práci,” uvedl člověk z okolí herečky pro Aha!. Zda se tedy jedná jen o výmysly, nebo budou Eva Burešová a Přemek Forejt dalšího Valentýna trávit i s prvním společným potomkem, ukáže až čas.