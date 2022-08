Eva Burešová porodila: Syn dostal velmi netradiční jméno

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová porodila zdravého chlapce. Šťastnou novinku prozradil na svém Instagramu pyšný otec Přemek Forejt a řekl fanouškům, jaké dostal chlapec jméno.

Přemek Forejt se na sociální síti pochlubil svým čerstvě narozeným synkem. "Tak drobná, přitom tak silná a statečná. Jsem na tebe tak pyšný jak si to celé zvládla. Jsem šťastný za to co společně máme. Trojka už je na světě a už se nemůžeme dočkat až budeme všichni spolu. Miluji vás, rodinko moje," napsal novopečený tatínek na Instagramu.

Porotce Masterchefa také sledujícím prozradil, jaké s partnerkou Evou Burešovou vybrali chlapci jméno.

"Tak už jsem tu taky 15. 8. 2022 Tristan William Forejt," pochlubil se Forejt u dojemného snímku z porodnice, na kterém drží novorozené miminko za ruku.

Burešová to předpověděla

Eva Burešová jako zkušená matka přesně na den odhadla datum porodu druhého syna.

"Naposledy jsem našla tolik čtyřlístků těsně před porodem Nathánka… Dnes jich mám v ruce opět dost. Čtyři. Pro každého z naši patchworkové rodiny, jak nás pojmenovali při rozhovoru v časopise. Tak že by to znamenalo, že již brzy?" napsala těhotná hvězda Slunečné a druhý den se malý Tristan Willian skutečně narodil.

Nezbývá než rodičům i miminku popřát mnoho zdraví a gratulujeme statečné mamince.

Eva Burešová se stala dvojnásobnou maminkou