Eva Burešová ukázala Přemka, jak si hraje s Tristanem: Fotkou všechny zmátla

Malého Tristana, syna herečky Evy Burešové a Přemka Forejta, si fanoušci krásného páru naprosto zamilovali. Přestože dvojice chrání jeho soukromí a syna proto fotí tak, aby mu nebylo vidět do tváře, příznivci se nad jeho snímky i tak vždy rozplývají. A jinak tomu nebylo ani nyní, když hvězda seriálu Zoo ukázala, jak si Tristan hraje se svým tatínkem.

Herečka Eva Burešová je velmi aktivní na sociálních sítích a na Instagramu se se svými příznivci dělí o nejrůznější momenty ze svého života. Kromě své práce jim ukazuje také svou krásnou rodinu, která se v srpnu loňského roka rozšířila o svého nejmladšího člena. Tím je syn herečky a šéfkuchaře Přemka Forejta, kterého rodiče pojmenovali Tristan.

Jsou opatrní

Od doby, co malý Tristan přišel na svět, už partneři stačili své příznivce zásobovat několika jeho rozkošnými fotografiemi. Oba jsou ale opatrní a ctí jeho soukromí, a tak jej nikdy neukazují tak, aby mu bylo vidět do tváře. Fanoušci mají ovšem alespoň malý pohled na to, jak malý Tristan roste.

Nyní se Eva Burešová podělila o krásnou fotku, na které si Přemek se svým synem hraje a drží jej nad hlavou. Příspěvek ovšem kromě dojatých reakcí vyvolal i humorné zmatení. „To nejsi ty pod tím Tristánkem?” ptala se v komentářích se smíchem jedna z obdivovatelek herečky, ke které se přidala i spousta dalších. „Holky, tolik let mě znáte a nevíte, že nejsem blondýna,” odpověděla pobavená Burešová.

Zpátky do práce

Eva Burešová si po porodu dala na nějaký čas od pracovních povinností pauzu, od začátku roku se ale vrací ke všem svým projektům. Fanoušky nejvíce potěšila zpráva o tom, že se herečka začne znovu objevovat v seriálu Zoo. Kromě televizní obrazovky ale lidé mohou Evu Burešovou vidět i naživo. Na červenec totiž naplánovala velké koncertní turné.