Eva Burešová o vztahu s Forejtem: Zaujal mě nejdříve svým hlasem a tancem

Málokdo ví, že Eva Burešová vystudovala operní zpěv a na jevišti poprvé stála už ve čtrnácti letech. Následovaly činoherní role a také účast v talentové soutěži. V posledních letech je hodně vidět v nejrůznějších seriálech a filmech. Navíc je spojována s jedním z našich nejlepších kuchařů Přemkem Forejtem. Jak se jejich vztah vyvíjí?

Herečka a zpěvačka Eva Burešová se v poslední době objevuje snad všude. Jak sama říká, občas se až bojí, aby toho nebylo moc, proto se mírní i v rozdávání rozhovorů či navštěvování nejrůznějších talk show. Účast na akcích si zkrátka dobře vybírá. Navíc se snaží trávit co nejvíce času se svým partnerem, šéfkuchařem olomoucké restaurace Entree, protože každý z nich žije v jiném městě.

Nyní zářila hlavně v seriálu Slunečná, který pomalu končí. Role Týny ji uchvátila hned napoprvé a prý se nerozmýšlela, zda ji přijme. Vždyť to byla první hlavní role, kterou dostala. Podle Evy lidé tento seriál milují, protože to není kriminálka ani doktořina, navíc je tam vždycky pěkné počasí a také jsou tam mladí neokoukaní herci v kombinaci s hereckými legendami. Sama si velmi sedla s Terezou Brodskou a Evou Holubovou.

Nedávno jí lidé dávali dohromady s hercem Markem Lamborou, který jí právě ve Slunečné dělá partnera. Přitom Eva už několik měsíců chodí s kuchařem Přemkem Forejtem. Ten vstoupil do rodiny s dítětem. Forejt si však syna Burešové okamžitě zamiloval a ona jeho dceru Stellu také.

S Přemkem se poznávala delší dobu, než s ním seznámila syna

"Nějakou dobu jsme se poznávali, než jsem je k sobě pustila. Kdybych si nebyla jistá, že to bude ok, neseznámila bych je a náš vztah by nepokračoval. Naštěstí jsme si sedli všichni a máme se moc rádi," prozradila Eva Burešová v talk show Face to Face.

Burešová si prý myslela, že už pravou lásku nepozná, proto je nesmírně šťastná, že si s Přemkem tolik rozumí. Měla totiž hrozně vysoké nároky a měla za to, že takového muže nemůže nikdy potkat. A potkala ho.

"Seznámili jsme se v show Tvoje tvář má známý hlas, kde jsem byla porotkyně a pamatuju si, že když jsem slyšela, jak zpívá Timberlaka, říkala jsem si, kdo to je, to je fakt dobrý. O existenci nějakého Forejta jsem neměla ani potuchy," prozradila v talk show.

Zaujal ji nejdříve svým hlasem, jako kuchaře ho neznala

Nejvíc ji zaujalo to, jak může kuchař zvládnout takhle těžké taneční a pěvecké vystoupení. Přemek byl prý nervózní a Eva se ho snažila podpořit. Tak prý přeskočila jiskra, ale ani ve snu by ji tenkrát nenapadlo, že se do něj zamiluje a začne s ním žít.

Dvojice spolu prý ani nevaří, ani nezpívá. Raději si zahrají nějakou hru, vyjedou na výlet a mnoho času jim také zabírá předělávání bytu. Tak doufejme, že jim společné aktivity vydrží i do budoucna a Eva nebude nešťastná z dalšího rozchodu.

