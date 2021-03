Eva Burešová už svou lásku v Forejtovi netají, do kuchyně se ale před ním nežene

Eva Burešová už o svém vztahu s hvězdným kuchařem Přemkem Forejtem mluví otevřeně. Herečka je po uši zamilovaná, zatím si ale netroufá svému novému partnerovi uvařit.

Eva Burešová první měsíce chtěla svůj vztah s Přemkem Forejtem chránit, proto se snažila vyhnout mediání pozornosti. Té se ale nakonec přes všechny snahy nevyhnula a musela s pravdou ven.

"Chtěla jsem mít na nás dva čas. Poznáváte se s tím člověkem postupně a nechcete to hned po týdnu zveřejňovat. Může se stát, že za měsíc ten vztah už nebude existovat a jak pak budete vypadat. Pak vás zase zkritizují z druhé strany. Budou říkat, že něco zveřejňuji moc brzy, střídám chlapy, jaká jsem asi matka a podobně," vysvětlila nedávno v rozhovoru pro Idnes.cz.

Burešová se rozhodně nepovažuje za typickou hospodyňku, i když má doma malého syna. "Jsem spíš takový chlapský typ ženské. Mám i dny, kdy jdu ráda na kosmetiku a vlasy. Ale nejsem taková ta, co by si volala každý den s kamarádkami a řešila, co se stalo v práci, denně vařila, pekla, uklízela a chodila doma v krajkovém spodním prádle. Bohužel ne. Raději mám vytahané tričko," prozradila krásná hvězda Slunečné.

Eva Burešová má i během pandemie práce nad hlavu, kolegové stejné štěstí nemají

Evu Burešovou na rozdíl od většiny umělců korona krize nijak nepoznamenala. Hvězda Slunečné si dobře uvědomuje, jaké jí hlavní role v seriálu přináší jistoty a je za to prý velice vděčná.

"Jsem obrovsky šťastná za to, že můžeme točit Slunečnou, i že můžu točit jiný projekt na konkurenční televizi. Potkávám denně spoustu lidí, všichni jsme neustále testováni. Nedokážu si upřímně představit, jak bych žila, kdybych neměla tuto práci," říká herečka a dodává, že se denně setkává s kolegy, kteří museli svůj obor opustit a vzít jinou práci, aby uživili rodinu.

"Vím, že spousta mých kolegů musela úplně změnit svůj život. Změnili život i práci, velmi rychle se adaptovali. Jsem pyšná na to, že mám kolem sebe takové lidi, kteří byli schopni si rychle najít práci. Rozvážejí jídla, dělají na poště, nebo jsou v první linii a testují lidi. Osobně nevím, co bych dělala a jsem šťastná, že jsem nad tím nemusela přemýšlet," soucítí Burešová s kamarády z branže.

Hvězda Slunečné zatím Přemku Forejtovi nevaří

Jelikož dle vlastních slov není Eva Burešová prototyp hospodyňky, zatím své kuchařské umění ještě Přemku Forejtovi nepředvedla.

Že by ale vedle slavného kuchtíka přibrala, se krásná herečka nebojí. "Mám dobrý metabolismus. Spaluji rychle, takže mohu sníst cokoliv a nemusím se hlídat," pochlubila se Burešová, která pro svou dokonalou postavu nemusí příliš dřít.

Na začátky vztahu s porotcem Masterchefa vzpomíná herečka nerada, mediální nátlak totiž nesnášela zrovna nejlépe. To, co bylo předtím, než jsme vztah přiznali… Ten nátlak byl šílený, ale spekulace a výmysly budou bohužel pořád a vždycky, ať už udělám cokoliv," přiznala stinnou stránku popularity. Dnes už Burešová nic skrývat nemusí a vedle nového partnera jen kvete. Nezbývá než hvězdnému páru popřát mnoho štěstí i do budoucna.