Eva Burešová promluvila ke školákům: Rozumím těm slzám, strachu i depresi

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová se po delší odmlce ukázala svým fanouškům na Instagramu a přidala i pár slov pro školáky. Co vzkázala budoucí dvojnásobná maminka studentům?

Eva Burešová se brzy stane dvojnásobnou maminkou a požehnaný stav jí velice sluší. Herečka každým dnem přivede na svět miminko, které čeká se svým partnerem Přemkem Forejtem a fanoušci doslova prahnou po nových snímcích těhotné hvězdy.

Jelikož si Burešová dala od sdílení svých fotografií pauzu, sledující s o to větším napětím očekávali, až se jim zase jejich oblíbená hvězda ukáže v celé své kráse a stalo se.

Evička přidala krásný snímek před rozkvetlým stromem a přidala k němu i vzkaz pro studenty, kteří ve čtvrtek dostávali závěrečné vysvědčení.

Jsem ráda, že už studovat nemusím



"Dnes je váš poslední den před prázdninami. Ušli jste všichni v této nelehké době obrovský kus cesty a já vám všem chci pogratulovat a říct, že jsem na vás pyšná. Pamatuju si moc dobře jaké to bylo a upřímně jsem ráda, že už studovat nemusím," přiznala Eva Burešová.

"Proto rozumím dnešním oslavám, ale i slzám, strachu a depresi. Chtěla bych vás tedy poprosit, abyste neklesali na mysli. To, co se vám dnes může zdát jako katastrofa a konec světa, vám může za pár let nebo i měsíců vyvolat úsměv. Věřte mi, že nic není důležitějšího než radost a láska. Pokud se vám nějaké známky nepovedly, neznamená to hned definitivní konec všeho. Věřte mi, že znám hromadu lidí s jedničkama a vysokou školou, ale jako lidi v reálném světě nestáli za moc. Pak znám ty, kteří procházeli s odřenýma ušima, ale našli svou vášeň, pro kterou se nadchli a časem zjistili, že se tím dá také skvěle uživit," utěšuje Burešová v příspěvku své náctileté sledující.

V druhé části pak hvězda Slunečné vyzvala starší školáky, aby během bujarých oslav na sebe dávali pozor.

Zábava může mít fatální následky

"Myslete na sebe. Na svou radost. Na svůj život. Je jen váš. Zároveň bych chtěla poprosit ty, kteří dnes budou slavit ve velkém, dávejte na sebe pozor. Není potřeba zkoušet vše, jen proto, že členové vaši party nebo někdo kdo se vám líbí to zkouší taky. Věřte mi, nestojí to za to a i na oko neškodná zábava může mít fatální následky, které můžou zničit celý váš život. Dávejte na sebe pozor, stůjte si za svým rozhodnutím, nedělejte nic co byste sami nechtěli," poučila Eva Burešová své sledující.

Závěrem hvězda dodala, že už se velmi těší, až se po porodu vrátí ke koncertování. "Ale hlavně se těším na to, až se zase potkáme na nějakém koncertě nebo představení. Bude to teď nějakou dobu trvat, ale o to lepší to přivítání bude. Mám vás ráda," uzavřela.

Burešová a Forejt každým dnem očekávají společného potomka