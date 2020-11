Bílá rasa začíná být utlačována: Proč Eva Burešové přestala poslouchat Beyoncé?

Podle Evy Burešové se celý svět snad dočista zbláznil. Má dokonce pocit, že bílá rasa začíná být utlačována. „Cokoliv řekneme, musíme se obhajovat a omlouvat se. To je jeden z důvodů, proč jsem přestala poslouchat Beyoncé. Byla to moje modla a idol, teď je každá její píseň: my jsme nejlepší, my černoši jsme nejlepší, ty na nás nemáš, já mám tenhle zadek, tyhle vlasy… Přišlo mi, že nejsem hodna její hudby,” řekla otevřeně a odvážně herečka, co si myslí.

Dále se nechala slyšet, že lidé hledají chyby, aby si mohli zanadávat a kopat. Všem jde podle ní o toleranci, ale celé je to úplně naruby. „To by mimozemšťana musel hrát jenom mimozemšťan a astronauta jen astronaut,” řekla ještě.