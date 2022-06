Eva Burešová kvůli roli Viky přišla o své kadeře: Uvažuje o radikální změně

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová je hlavní tváří nového seriálu Zoo, roční natáčení na ní ovšem zanechalo nečekané následky. Herečka totiž denně kvůli roli Viky docházela do maskérny na krepování vlasů a nyní jí polovina dříve bujné hřívy vypadala. Budoucí dvojnásobná maminka proto zvažuje, že se ostříhá na mikádo.

K Evě Burešové bezesporu patří její dlouhé hnědé vlasy, po letech ale možná seriálová hvězda bude muset nedobrovolně změnit image.

Herečka již rok natáčí seriál ZOO a role Viky vyžadovala, aby její vlasy byly lehce zvlněné. Tento efekt maskérky vytvářely pomocí krepovačky, a ta hvězdě postupně upálila konečky vlasů.

"Za skoro rok natáčení seriálu Zoo se mi z důvodu denních úprav kulmou naprosto dolámaly vlasy. Moje chyba. Chtěla jsem Viky Janečkovou odlišit od Týny Popelkové i fyzicky. Dneska jsem si při natáčení prohlížela své naprosto upálené vlasy a nemůžu se dočkat až se mi o ně opět postarají v salonu. Ale více a více přemýšlím o mikádu. Doma mi to zamítli, ale co si o tom myslíte vy? Mikádko jsem měla naposledy myslím ve dvaceti," svěřila se Burešová svým sledujícím na Instagramu se svými plány.

Upálené vlasy všude

"Natočila jsem vám k tomu i video, abyste viděli, jak moc jsou ty vlasy zničený. Tohle vše je upálené, takže to asi nebude moc veliké rozhodování, zda to ostříhat. Denně jsem to krepovali a když to teď rozpustím, některé vlasy jsou kratší a některé delší. Navíc všude nacházím upadané konečky," ukázala Eva Burešová ve stories, v jakém stavu je její hříva.

"Jsem z toho taková… Moje vlasy… Achjo," postěžovala si Evička, která evidentně ztrátu své koruny krásy prožívá velice emotivně.

Ačkoliv to vypadalo, že je herečka pevně rozhodnutá jít do veliké změny, nakonec prý ještě počká do porodu. "Děkuji za vaše názory. Tak uvidíme, jak půjdou vlasy zachránit a jak se budou tvářit po porodu," ozvala se později Burešová v komentářích. Fanoušci ale hvězdu k novému střihu velice povzbuzovali, necháme se tedy překvapit, jak se nakonec budoucí dvojnásobná maminka rozhodne.

