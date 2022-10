Nahoru, dolu, pláč i radost: Eva Burešová popsala, jak prožila šestinedělí

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová se na Instagramu pochlubila další fotkou svého syna Tristana a oznámila fanouškům, že jí skončilo šestinedělí. Hvězda Slunečné přiznala, že první dny v roli dvojnásobné maminky rozhodně nebyly jednoduché, přesto si ale péči o miminko i staršího syna užívá a prožívá nejkrásnější období v životě.

Eva Burešová přivedla v půlce srpna na svět syna Tristana Williama a stala se tak dvojnásobnou maminkou. Herečka má z předchozího vztahu s hudebníkem Michalem Krásným pětiletého Nathaniela a k němu nyní přibyl mladší bráška, jehož otcem je kuchař Přemek Forejt.

Burešová už má za sebou šestinedělí, které tak trochu připomínalo jízdu na horské dráze. „Nahoru/dolu. Štěstí/smutek. Radost/pláč. Energie/ propady. Tak pa, šestinedělí,” napsala Eva k fotce, na níž drží v šátku malého Tristana, který má po mamince hnědé husté vlásky. Hvězda přiznala, že by si pobyt doma s miminkem ještě velmi ráda prodloužila. „Chtěla bych ještě jednou tolik,” dodala s brečícím smajlíkem.

Drahé kabelky nemám

Pro Evu Burešovou je role matky velice naplňující a zatímco si jiné influencerky fotí drahé šperky, kabelky a luxusní dovolené, pro hvězdu seriálu Slunečná jsou nejdůležitější její potomci.

„Sleduju pár profilů holek, co fotí svoje drahé kabelky u volantů svých drahých aut. Drahé kabelky nemám. Ale mám něco pro mě nejdražšího,” sdílela Burešová snímek z auta, kde kojí na klíně syna Tristana.

S příchodem druhého potomka se seriálová hvězda vrátila k bylinkářství, které ji naprosto nadchlo. „Po porodu Tristana jsem si řekla, že tohle je přesně to, čeho se nechci zbavit. Co nechci zapomenout a čemu se chci věnovat dál. A tak vznikla myšlenka nové cesty. Moji nové cesty. Takové té klidné, meditační. Všechny ty věci, které jsem si slibovala, že na sobě změním, tak ty teď opravdu změním. Budu se na to soustředit a nebudu uhýbat z cesty jen proto, že dostanu strach z toho, že to nakonec stejně vlastně nezvládnu,” svěřila se sledujícím na Instagramu.

Místo drahých kabelek se herečka chlubí synem