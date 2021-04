Sexuální návrh pro Evu Burešovou: Odmítla a premiéru nedostala

Eva Burešová je krásná a talentovaná herečka, proto není divu, že čas od času dostane nějakou nemravnou nabídku. Většinou je to však od fanoušků, jednou to ale bylo i v rámci role na premiéře. Nabídky nevyužila a dodnes toho nelituje.

Hvězda seriálu Slunečná a porotkyně soutěže Tvoje tvář má známý hlas zavzpomínala před několika měsíci v talkshow U Kulatého stolu na nepříjemný návrh, který kdysi dostala a dodnes je ráda, že odmítla.

Teď nemá hlavní hvězda Slunečné, porotkyně zábavné show a talentovaná herečka Eva Burešová o práci nouzi. Nebylo ale vždy takové posvícení a herečka se musela otáčet, aby zabezpečila sebe a svého syna.

Dokonce dostala i sexuální nabídku, aby si pojistila, že bude hrát na premiéře divadelní hry. Kdo jí nabídl noc plnou vášní se nedozvíme, protože Burešová o tom nechce mluvit. Dotyčného ale odmítla a nevěřícně kroutila hlavou.

Šikovně skrytá výzva

„Ta nabídka byla přes zprávu a byla napsaná tak, aby to nevypadalo, že jde jenom tady o tohle… Kdybych řekla rovnou tomu člověku, hele, zbláznil ses, mám tě nahlásit? Tak řekne, hele, já jsem to myslel úplně nevinně. Bylo to tak šikovně podaný,“ zavzpomínala na nabídku v talk show U Kulatého stolu.

Vlivnému muži odepsala, že je zadaná a že s ním rozhodně na žádnou chatu nepojede, že to není ani trochu vhodné. Premiéru pak nedostala, svého rozhodnutí však nikdy nelitovala.

„Mohla jsem se pak na sebe podívat do zrcadla. Já bych nikdy nic takovýho neudělala, nikdy, nikdy, nikdy. Jsem ráda, že mám svoje role, dík tomu, že pracuju odmalička, že na sobě dřu, a ne proto, že jsem tam někde něco vyváděla na nějaké chatě."

Zkušenosti kamarádek

Rozhodně jí to nijak nerozložilo, domnívala se, že je to normální, o takovýchto případech toho už od kamarádek z branže slyšela dost.

„Brala jsem to, že to k tý branži patří. Ale nemyslím, že je to jen v téhle branži, ale tohle obtěžování, ty nabídky dostávají ženy v jakékoliv branži, ať už je to někde na úřadě, nebo v obchodě. Je to všude, protože to tak nějaký chlapi prostě mají. Ale je správně, že se o tom mluví,“ končí své vyprávění zpěvačka a herečka, která už nějaký čas randí s kuchařem a porotcem MasterChefa Přemkem Forejtem.

Na rozhovor U Kulatého stolu s Evou Burešovou se podívejte ve videu:

#youtube|NL4UGEsB5gY|10s#